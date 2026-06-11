Şair Bekir Oğuzbaşaran, 'Yaşayan Necip Fazıl'ı Anlattı

Konferansın açılışında konuşan Oğuzbaşaran, Necip Fazıl’ın edebiyat dünyasındaki yerini ve onun düşüncelerinin günümüzdeki önemini vurguladı. Katılımcılar, Oğuzbaşaran’ın etkili sunumu ile Necip Fazıl’ın eserlerine ve hayatına dair yeni bakış açıları kazandılar.

Etkinlikte, aynı dönemde Necip Fazıl ile birlikte okul ve Millî Türk Talebe Birliği (MTTB) faaliyetlerinde yer alan arkadaşları da söz aldı. Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Alacacı, Prof. Abdullah Uçman, Yazar Şair Ebubekir Eroğlu ve öğrencileri, kendi hatıralarını paylaşarak, Necip Fazıl’ın kişiliği ve eserleri üzerindeki etkilerini dinleyicilere aktardılar.

Katılımcılar, konferans sonrası Necip Fazıl’ın edebi mirasının ve düşüncelerinin genç nesillere aktarılması konusunda daha fazla sorumluluk alacaklarına dair görüş bildirdiler. Birlik Vakfı’nın düzenlediği bu tür etkinliklerin, kültürel değerlerin yaşatılması açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Konferans, katılımcılardan tam not alarak sona erdi. Bekir Oğuzbaşaran’ın etkileyici sunumu ve katılımcıların paylaşımları, dinleyiciler üzerinde derin bir etki bıraktı.