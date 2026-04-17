Şair Erzincanlı, 'Kitapla insan arasına teknoloji giremez'

Kayseri’de 8’inci kez düzenlenen Kitap Fuarı bu sene İlber Ortaylı onuruna düzenlendi. Fuarda konuşan Şair Dursun Ali Erzincanlı, fuarın birinci gününde söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirdi.

Fuar hakkında konuşan Şair Dursun Ali Erzincanlı, “Anadolu denince bütün şehirler kardeş şehir oluyor. Beş parmağın beşi de bir olmaz derler ama çok da fark yoktur, sadece ton farkları olur. Bu yüzden Anadolu ruhu, Anadolu İslam’ı ve Anadolu kültürü Kayseri için de aynı şekilde geçerlidir; hepsi aynı potada erimiştir. Necip Fazıl Kısakürek’in ifade ettiği gibi, hepsi aynı mayayla yoğrulmuştur. Bu ruhu yaşatmak; özellikle gençlere, gençliğimize, geleceğimize ve gelecek nesillere bu ruhu aktarmak çok önemlidir. Kayseri de bu organizasyonlarla hem edebiyatı hem de bu fuar organizasyonunu barındırarak bu kültürü yaşatıyor. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, kitaplarla insanlar arasına çok fazla giremiyor. Kitapların böyle ilgi ve teveccüh görmesi de ayrı bir güzelliktir. İnşallah biz de burada dinleyicilerimizle bir araya geleceğiz. Konu Sevgili Peygamber Efendimiz olduğu için yazmak da konuşmak da susmak da aynıdır. Efendimiz konu olduğu için çok fazla fark göremiyorum. Her kalpte ona karşı duyulan muhabbet ve o atmosfer; kültür merkezi, konferans salonu ya da böyle bir fuar organizasyonu fark etmeksizin, Efendimizin ismi geçtiği anda insanlar tek renk oluyor. İnşallah Sevgili Peygamber Efendimizin anılmasından kaynaklı rahmet; kalbimizi temizleme adına kalbimizi temizler, nefsimizi terbiye eder ve kalbimizi tezkiye eder” şeklinde konuştu.