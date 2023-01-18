Şair Yazar Ali Özkanlı, Cennet Yiğit İmam Hatip öğrencileriyle buluştu
Gazetemiz yazarlarından Eğitimci Şair Yazar Ali ÖZKANLI, Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilerle buluştu.
- 18.01.2023 09:47
- Güncelleme: 18.01.2023 09:47
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Program, öğrencilerin Ali özkanlı'ya çiçek sunumu ile başladı. Ardından Şair Ali Özkanlı'nın özgeçmişi öğrencilere slaytlarla tanıtıldı.
Öğrencilerin, Ali Özkanlı'ya ait şiirlerden bir bölümünü okumalarından sonra Ali Özkanlı, öğrencilere 'İmam Hatipli Olmak' konulu bir konferans verdi.
Program sonunda Okul Müdürü Muhittin AYDOĞAN tarafından şaire plaket takdimi yapıldı. Yazarın öğrencilere kitaplarını imzalamasıyla program sona erdi.
Haber Merkezi
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