Sakal-ı şerif 365 gün her saat ziyaret edilebilecek

Sivas’ta Paşa Camisinde bulunan Sakal-ı şerif oluşturulan özel bir bölümde 365 gün 24 saat ziyarete açıldı.

Genellikle bayramlarda ve kandil gecelerinde ziyarete açılan Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif’i, Sivas Paşa Cami’nde oluşturulan özel bir bölüm sayesinde sürekli ziyaret edilebilir hale getirildi. Caminin bir köşesine yapılan özel cam bölmede sergilenen Sakal’ı Şerif’i gören cami cemaati duygu dolu anlar yaşadı. Sakal’ı Şerif’i dikkatlice inceleyen cemaat, salavat getirip dua ettikten sonra camiden çıktı.

Paşa Cami İmamı Abdullah Koç yaptığı açıklamada, Sakal’ı Şerif’in milletin manevi duygularına sunulan güzel bir değer olduğunu söyledi.

İsteyen istediği zaman ziyaret edebiliyor

Paşa Cami İmamı Abdullah Koç, Sakal’ı Şerif’in herhangi bir vakitte gelip ziyaret edilebilir olduğunu söyleyerek, “ Camimiz 600 yıllık bir cami. Sakal-ı Şerif’in tarihide oldukça eski. Ecdadımızın sevgili peygamberimize hürmeten, gerek onun saçından gerek sakalından ayırarak böyle muhafaza içine alıp milletin manevi duygularına sunulanı çok güzel bir değerlerdir. Ecdadımız Sakal-ı Şerif’leri 40 bohça içerisine sarıp Kadir Gecesi ve Kandil gecelerinde millete gösterirdi. Bizim camimizde de yakın zamana kadar öyleydi. Sadece Kadir gecelerinde açıyorduk. Biz biraz daha milletimizin hasretini dindirmek ona olan teveccühünü arttırmak için böyle bir sistem yaptık. Camimizde de bu köşe sanki onun için ayrılmış gibi bize ışık tuttu. Bu hale getirdik. Şehrimizde bayan cemaatimiz olsun erkek cemaatimiz olsun, herhangi bir vakitte gelip ziyaret ediyorlar. Ziyaret adabında da Peygamberimize salatı selam getirerek ziyaretini yapıyorlar. Memnuniyet dönüşleri oldu” dedi.

“Gördüğümüz zaman duygulanıyoruz”

Sakal-ı Şerif’i ziyaret edene Bekir Yıldırım, Sakal’ı Şerif’i gördüğü zaman duygulandığını belirterek, “Sevgili peygamberimizin Sakal-ı Şerif’idir. Gördüğümüz zaman duygulanıyoruz. Şeref veriyor. Yürekten duygulanıyoruz. Çok güzel bir şey. İnsana güzel bir intiba bırakıyor. Güzel bir duygu bırakıyor. Çok hoş bir seda. Daha önceleri mübarek gecelerde gösteriliyordu, şuanda her gün var” şeklinde konuştu.