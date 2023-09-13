Sakaltutan Mahallesi'nde dostluk ve spor bir arada

Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, mahalle sakinleri ve spor severler için unutulmaz bir gün düzenledi.

Sakaltutan Mahallesi’nde gerçekleşen voleybol maçı, dostluk ve sporun gücünü bir kez daha kanıtladı. Renkli ve heyecan dolu bir atmosferde gerçekleşen bu etkinlik, mahalle sakinlerini bir araya getirip, dostluğu pekiştirdi. Maçın sonunda kazananın dostluk olduğunu söyleyen Çopuroğlu, "Sporun bir araya getirici gücünü görmek harika. Sakaltutan Mahallesi sakinleri ve spor severlerle bir arada olmak benim için büyük bir mutluluk. Dostluk ve dayanışma, toplumumuzun temel değerlerinden biridir. Bugün burada bu değerleri bir kez daha yaşatmış olduk" dedi.

Etkinliğe katılan mahalle sakinleri de bu tür organizasyonların mahallelerine pozitif bir enerji getirdiğini ve insanları bir araya getirerek daha sağlam bir toplumsal bağ oluşturduğunu vurgulayarak, "Bu voleybol maçı, Sakaltutan Mahallesi’nin birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi ve milletvekili Şaban Çopuroğlu’nun mahalle sakinleriyle olan yakın ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Spor ve dostluk dolu bu güzel gün, gelecek etkinlikler için de umut vaat ediyor" şeklinde konuştu.