Sakarya Türküsü Aslında Kayserili mi? Vakkasoğlu'nun Çarpıcı İddiası

Vakkasoğlu’na göre Necip Fazıl, Kayseri’de gerçekleştirdiği coşkulu konferans sırasında salondan taşan gençlerin yoğun ilgisi ve heyecanı karşısında büyük bir ilham yaşamıştı. Salona sığmayan kalabalığın enerjisi Üstad’ı öylesine etkilemişti ki bu duyguların, Sakarya Türküsü’nün temelini oluşturduğunu ileri sürdü.

Bu anlatıma göre, Necip Fazıl Kayseri’den ayrıldıktan sonra trenle Eskişehir ve Bilecik yönünde İstanbul’a dönüş yolculuğundayken Sakarya Nehri’ni görmüş ve trenle beraber kıvrım büklüm akan nehirden aldığı ilhamını kalemiyle şekillendirmeye başlamıştı. Şiire Sakarya Nehri’nin adını vermesine rağmen, Vakkasoğlu’nun yorumuyla şiirin ruhunun Kayseri’de şekillendiği ileri sürülüyor.

Üstadın Kayserililere duyduğu güven ve hayranlığın altını çizen Vakkasoğlu, Necip Fazıl’ın “Eğer hükümdar olsaydım, hassa ordumu Kayserililerden kurardım” sözünü de hatırlattı.

Ayrıca, Üstad’ın evinin kapılarının gençlere her daim açık olduğunu, onları sadece fikirsel değil, maddi anlamda da desteklediğini belirtti.

Konferansta, Necip Fazıl hakkında ‘onurlu ve kibirli’ olduğunu dile getirilen olumsuz söylemlere karşı da sert bir tavır sergilendi. Vakkasoğlu, Üstad’ın gururlu ve kararlı duruşunu kibir olarak yorumlayanlara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek, bu tür iddiaların ya gaflet ya da art niyet barındırdığını belirtti.

Üstadın asıl dehasını 'din ve iman düşmanlarına' karşı gösterdiğini bunu da fikir öfkesi olarak ifade ettiğini belirtti. Gültepe Kültür Merkezi'ndeki konferansında Vakkasoğlu, Üstadın evinin kapısının sürekli gençlere açık olduğunu, evinde gençlerin beynini, kalbini, karnını ve cebini doyurduğunu, cumartesi günü gelmeyen gençlerden niye gelmediniz diye hesap sorduğunu ifade etti ve şimdi böyle bir alicenanlığı kim yapar, Necip Fazıl, gururluydu kibirliydi laflarına papuç bırakmayın, bu iddialarda bulunanlar ya gafildrler ya da art niyetli dedi.

Bu yeni bakış açısı, Sakarya Türküsü’nün yazılış süreciyle ilgili farklı bir tartışmayı beraberinde getirirken, Kayseri’nin edebi ve kültürel bir ilham kaynağı olup olmadığı konusunda yeni düşünceleri de doğuruyor.