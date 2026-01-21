Sakaryaspor, Kayserisporlu Arif Kocaman'ı kiraladığını duyurdu

Kayserispor, Arif Kocaman’ı 2021 – 2022 sezonu devre arası transfer döneminde Sakaryaspor’dan transfer etmişti. Dört sezondur Kayserispor’da yer alan ancak forma şansı bulamayan genç futbolcu Arif Kocaman 2025 – 2026 sezonunun geri kalanı için Sakaryaspor’a kiralık olarak gönderildi. Sakaryaspor Arif tranfserini, “Gün olur herkes evine döner. Kulübümüz, Arif Kocaman ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Arif!” ifadeleriyle duyurdu. Genç futbolcu bu sezon 5’i Lig 1’i Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçta forma şansı buldu.