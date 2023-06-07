Sakız ve peçete kutusunda uyuşturucu ticareti

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda sakız ve peçete kutusu içerisinde uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri Cumhuriyet Mahallesi Şekerciler Caddesi Kazancılar Çarşısı çıkışında durumundan şüphelendikleri S.K.’nın durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan kaba üst taramasında sakız ve peçete kutusuna saklanmış, 2 parça halinde toplam 58 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan yapılan çalışmalarda; narkotik konusundan aranması ve 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunan M.S. yakalandı. Şahıslar işlemleri yapılmak emniyete götürüldü.