Sakız ve peçete kutusunda uyuşturucu ticareti

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda sakız ve peçete kutusu içerisinde uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs yakalandı.

PAYLAŞ
  • 07.06.2023 18:13
  • Güncelleme: 07.06.2023 19:11
  • 52
Sakız ve peçete kutusunda uyuşturucu ticareti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda sakız ve peçete kutusu içerisinde uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri Cumhuriyet Mahallesi Şekerciler Caddesi Kazancılar Çarşısı çıkışında durumundan şüphelendikleri S.K.’nın durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan kaba üst taramasında sakız ve peçete kutusuna saklanmış, 2 parça halinde toplam 58 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan yapılan çalışmalarda; narkotik konusundan aranması ve 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunan M.S. yakalandı. Şahıslar işlemleri yapılmak emniyete götürüldü.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Gelinlik fiyatları uçtu: Gelinler mütevazı gelinlik talebinde

Gelinlik fiyatları uçtu: Gelinler mütevazı gelinlik talebinde

Döviz kurları 2023'ün zirvesini gördü

Döviz kurları 2023’ün zirvesini gördü

Altında yeni rekor

Altında yeni rekor

Kayserispor'da 10 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kayserispor'da 10 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kurbanlık fiyatları açıklandı

Kurbanlık fiyatları açıklandı

Kayserispor sezonu 47 puanla tamamladı

Kayserispor sezonu 47 puanla tamamladı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

2
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

3
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

4
Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

5
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

6
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hava basarken patlayan kamyon lastiği ortalığı birbirine kattı

Hava basarken patlayan kamyon lastiği ortalığı birbirine kattı

TIR ile çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı

TIR ile çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı

DAHA FAZLA
Memleket Partisi İl Başkanı Deniz Coşkun istifa etti

Memleket Partisi İl Başkanı Deniz Coşkun istifa etti

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

Sakız ve peçete kutusunda uyuşturucu ticareti

Sakız ve peçete kutusunda uyuşturucu ticareti

Kayseri polisinden dron destekli trafik denetimi

Kayseri polisinden dron destekli trafik denetimi

ERÜ'de 'Hukukta Kariyer Zirvesi' düzenlendi

ERÜ'de 'Hukukta Kariyer Zirvesi' düzenlendi