Saklı cennet turistlerin uğrak noktası olacak

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinden başlayıp Çorum'un İncesu köyüne kadar devam eden saklı cennet Kazankaya Kanyonu için hazırlanan eko turizm projesinde imzalar atıldı.

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  • 18.05.2023 15:10
  • Güncelleme: 18.05.2023 15:10
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Saklı cennet turistlerin uğrak noktası olacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinden başlayıp Çorum’un İncesu köyüne kadar devam eden saklı cennet Kazankaya Kanyonu için hazırlanan eko turizm projesinde imzalar atıldı.

Yozgat’ta Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen turizm projesi ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen sulama projenin sözleşmeleri imzalandı.

İmza törenine Tarım ve Orman Kayseri Bölge Müdürü İsa Çapkın, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak ve daire müdürleri katıldı.

Kazankaya Kanyonu’nu kentin marka değerlerinden birisi haline getirmek için Aydıncık ilçesinde Kazankaya Kanyonu Turizm Rotası Projesi hazırlandığını söyleyen Yozgat Valisi Ziya Polat, “Kanyonun doğa turizminin merkezi olacağını düşünüyoruz. Orada yürüyüş yolları yapacağız. Kamp alanları, seyir terasları yapacağız. Buraya insanımız geliyor ama insanımızın daha rahat, daha konforlu bir şekilde gelmesini ve kamp yapmasını sağlayacağız. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

KOP destekleriyle de Aşağıkarakaya Barajı’nda kapalı sulama sistemine geçileceğini de belirten Vali Polat, “ Sulamaya yönelik yapılan her projenin kapalı devre sistemi olması gerektiğini düşünüyorum. Su kaynaklarımızı daha etkin ve verimli kullanmamız lazım. KOP, ilimizde birçok projeye destek sağlamaktadır.” şeklinde konuştu.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu da proje bedelinin 24 milyon lira olduğunu ve 2 bin 195 dekar alanın sulanacağını ifade etti.

İHA

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