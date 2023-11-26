Saklı Çeyiz Teşhir Edildi

Talas, muhteşem bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Talas Belediyesi ile Talas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin birlikte hazırladığı ’Sandıkta Saklı Güzellikler’ çeyiz sergisi, düzenlenen programla kapılarını araladı.

Talas’ın Ali Saip Paşa Caddesinde (Osmanlı Sokağı) yer alan tarihi mekanlardan Talas Sanat Galerisi’nde açılan sergide, birbirinden kıymetli çeyiz ve ev eşyaları ziyaretçiler için sergilenmeye başladı. Geçmişi 19 ve 20. yüzyıl ortalarına kadar uzanan el emeği göz nuru eşyalarının yer aldığı sergi ile eski Maraş işi işlemelerden dantel ve nakış yatak örtülerine, peşkir ve peştemallerden masa örtüleri, kese ve giysilere kadar birçok değerli eşyayı gözler önüne seriliyor. 200 yıllık yatak örtüsünün de sergilendiği sergide ayrıca 2 adet 80 yıllık karyola, 150 yıllık çeyiz sandığı, hamam takımları ve mutfak eşyaları da meraklılarına sunulmak için sergideki yerini aldı.

Serginin açılış konuşmalarını yapan Talas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Necla Erkara, “Bu sergiyi hazırlamaktaki amacımız; unutulmuş, kenarda kalmış ürünleri sandıklarımızda saklı güzellikler var diyerek sergi vasıtasıyla paylaşmak istedik. Öncelikle Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a teşekkür etmek isteriz. Gece gündüz bize destek oldular.” ifadelerini kullandı. Daha sonra kürsüye gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şunları söyledi;

"Burasını sıradan bir çeyiz sergisi değil, kültürümüzün önceki döneminden sonraki dönemlere aktarılmasına bir köprü görevi yapan hizmet olarak görüyorum. Bu çok önemli bir şey. Bir medeniyetten bahsediyorsak, bugünün değil yıllar öncesinden kültürel kodlarını da görmek gerekiyor. Bizim kültürümüzde yuva yapmak hanımefendiyi hazırlamakla başlıyor. Kızlarımızın bebeklikten itibaren çeyizi de bir taraftan yapılıyordu. Bu bizim geçmişten bugüne kadar gördüğümüz bir geleneğimiz. Bende bu emeğin hazırlanmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.”

Konuşmasında ayrıca öğretmenler gününe de değinen Başkan Yalçın, “Bugün aynı zamanda öğretmenler günü. Buradan başta Mustafa Kemal Atatürk’ün olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Bu serginin öğretmenler gününe denk getirilmesi, bir öğretmen olarak benim için de çok anlamlı oldu.” dedi.

Kurdelası kesilerek açılışı yapılan sergi, 24-28 Kasım tarihleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.