Salça Günlerinde, 3 bin 148 aile salça kaynattı

Geleneksel olarak düzenlenen ve hafta sonu kapanışı yapılan Melikgazi Salça Günleri'nden bu yıl 3 bin 148 aile hizmet alarak salçasını kaynattı.

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  • 18.09.2023 14:14
  • Güncelleme: 18.09.2023 15:40
Salça Günlerinde, 3 bin 148 aile salça kaynattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Geleneksel olarak düzenlenen ve hafta sonu kapanışı yapılan Melikgazi Salça Günleri’nden bu yıl 3 bin 148 aile hizmet alarak salçasını kaynattı.

Belediye olarak insan odaklı projeler ürettiklerini ve birlik ve beraberliğe önem veren projeler hazırladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Mimar Sinan Mahallemizde Evliyalar Parkımızda salçasını kaynatan vatandaşlarımızı ziyaret ederek kolaylıklar diledik. Bu yıl da ağız tadıyla bir sorun yaşanmadan Melikgazi Salça Günlerimizi tamamladık. Salça günleri çerçevesinde sürpriz rakamlara ulaştık. Bu yıl 3 bin 148 vatandaşımız Melikgazi’de salçasını kaynattı. Alanda 50 tane kazan aynı anda kaynıyor. Zannediyorum Türkiye’de 1 ay boyunca 24 saat hizmet veren tek belediyeyiz. Arkadaşlarımız üç vardiya şeklinde çalıştı. Vatandaşlarımız bu hizmetten gerçekten çok memnun. Amacımız sadece salça kaynatmak değil. Bina altlarında salça kaynatarak is ve dumanla çevreye rahatsızlık verilmemesi için böyle bir hizmet yapmıştık. Burada vatandaşlarımıza her türlü imkanı sağlıyoruz. Rabbim birliğimizi daim etsin. Salça günlerine Talas’ta başladık, yaklaşık 7 senedir devam ediyor. Her geçen sene büyüyor daha çok katılım oluyor. Vatandaşlarımızın yüzünün gülmesinden dolayı da bizler de memnunuz. Burada birlik, beraberlik ve keyif içinde festival tadında salça günleri yaşadık. Emek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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İHA

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