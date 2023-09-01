Salçalık domatesler tezgahlarda yerini aldı

Salçalık domatesler Pazar tezgahlarında yerini almaya başladı ancak fiyatlar geçen seneye göre 2 kat arttı. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan salça da zamlardan etkilendi. Salçalık domates fiyatlarının geçen seneye göre 2 kat arttığını söyleyen Pazarcı esnafı Emre Ballı, “Pazarda sebze satıyoruz. Salçalık, sosluk, menemenlik satıyoruz. Biz menemenlik sosluk satıyoruz, bizim sattığımı salçalık domatesin iyisi. Salçalık domates fiyatları 8 – 8 buçuk lira, bizim tezgâhlarımızda sattığımız biraz daha iyisi olduğu için 10 liraya satıyoruz. Bu domatesi sosa menemene rahatlıkla kullanabilirler. Geçen seneye göre talepler aynı, millet mecbur yapacak evde tencere kaynadığı için mecbur alıyorlar. Biraz pahalı oluyor ama bizim Kayseri halkı tarla, arsa ev alıyor ama boğazından da kısamaz. Geçen sene salçalık domatesin fiyatı 4-5 liraydı bu sene iki katı oldu ama yine iyi normalde enflasyona göre bunu 20-25 lira olması lazım. 8 – 8,5 lira bence bedava fiyat. 100 kilo domatesten de 2,5 patlak domates çıkar o da ortalama 12 – 13 kilo salça yapar. Bu da 4 kişilik bir aile için yeterli olur bence. Domates yapıldığı zaman ortalama bir bütçeyi aşıyor ama bu lezzetli oluyor, bazı kesimler market salçasını tercih ediyor ama insanlarımızın bu domatesi alıp yapmasını biz tercih ederiz hem uyguna geliyor hem de daha lezzetli oluyor” şeklinde konuştu.

Salçalık domates fiyatlarının uygun olduğunu söyleyen Pazarcı esnafı Serhat Beyaz, “Salçalık domates fiyatları gayet uygun. Fiyatlar 8 lira biz 7 buçuk liraya veriyoruz. 110 kilo domatesten 4 patlak artı 4 kilo salça çıkıyor. Hazır salça olarak hesaba vursan bu 3 bin liraya denk geliyor ama bunu evde yapsan maliyeti bin 500 liraya geliyor. Bence dışarıdan almaya göre gayet normal. Geçen seneye göre domates fiyatlarında 4’de 3 artış var. Geçen sene sattığımız 3 lira bu sene sattığımız 7 buçuk lira. Yarıdan fazla artış var. Şu anda talep yüksek. Bende 2 gün önce yaptım gayet memnunum. Maliyeti ortalama yakacakları da içine koysan bin 500 lira, normal hesaba vurduğum zaman pazarda satıyorlar 600 lira, 5 patlak alsam 3 bin lira para eder, bin 500’ünü çıkarsan bin 500 lira kar kalır” ifadelerini kullandı.

‘FİYATLARDAN DOLAYI SALÇA YAPMAYACAĞIM’

Bu yıl fiyatlardan dolayı salça yapmayacağını söyleyen vatandaş Esalettin Biçer, “Bu sene salça yapacaktım ama fiyatlardan dolayı yapmayacağım. Geçen senelere baktığımızda fiyatlar çok uçurum o yüzden bu sene yapmaktan vazgeçiyorum. Salça fiyatları verdiğimiz emeğe göre pahalı, hiçbiri el yapımı salçanın yerini tutmuyor, fabrikasyon salçaları önermiyorum arasında dağlar kadar fark var” dedi.

Hazır salçanın en yapımı salçaya göre daha avantajlı olduğunu ifade eden vatandaş Erdal Hiçyılmaz ise, “Salçayı bu sene hazır alıyorum Buradan aldığımızla arasında bir fark olmuyor eziyetini çekmemek daha iyi. Hazır bunlardan daha avantajlı oluyor. Eziyeti yok bir şeyi yok. Hazır olanlar daha iyi oluyor buradan aldıklarımız daha ekşi oluyor. Ben salça yapımının belgeselini izledim çok hijyenik yapıyorlar bizim yaptığımızdan temiz diyebilirim” diye konuştu.