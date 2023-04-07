Samet Koç: 'Fenerbahçe'nin hakemlerin desteğine ihtiyacı yok'

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Fenerbahçe maçının hakem triosunu eleştirerek, Hakem triosuna sesleniyorum, Fenerbahçe'nin bizi yenmesi için sizin desteğinize ihtiyacı yok, yönettiğiniz maçta yaptığınız kasıtlı hatalar nedeniyle sizi protesto ediyorum dedi.

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  • 07.04.2023 21:08
  • Güncelleme: 07.04.2023 21:39
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Samet Koç: 'Fenerbahçe'nin hakemlerin desteğine ihtiyacı yok'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Fenerbahçe maçının hakem triosunu eleştirerek, "Hakem triosuna sesleniyorum, Fenerbahçe’nin bizi yenmesi için sizin desteğinize ihtiyacı yok, yönettiğiniz maçta yaptığınız kasıtlı hatalar nedeniyle sizi protesto ediyorum" dedi.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final maçı sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden açıklama yaptı. 4-1 yenildikleri ve kupaya veda ettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklama yapan Samet Koç, hakem triosu ile ilgili "Fenerbahçe’nin bizi yenmesi için sizin desteğinize ihtiyacı yok, yönettiğiniz maçta yaptığınız kasıtlı hatalar nedeniyle sizi protesto ediyorum" dedi.

Samet Koç, açıklamasında "Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında bizi mağlup eden rakibimiz Fenerbahçe’yi tebrik ederim. Hakem triosuna sesleniyorum, Fenerbahçe’nin bizi yenmesi için sizin desteğinize ihtiyacı yok, yönettiğiniz maçta yaptığınız kasıtlı hatalar nedeniyle sizi protesto ediyorum. Hakem olarak Fenerbahçe takımının önceki maçında oluşan gündemden etkilenmek size yakışmıyor, aynı hakemin ilk devre oynadığımız Adana Demirspor maçında bize karşı hatalarını tekrar etmesi tamamen kasıtlı kararlarının tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

Samet Koç, "MHK başkanı Lale Orta’nın oluşturmak istediği güven ortamını baltalayan bu hakemin bir daha hiçbir maçımızda görev almamasını en üst perdeden seslendiriyoruz. Haftaya oynayacağımız Galatasaray maçında adil bir yönetim talep ediyoruz, kulüplerin şampiyonluk yarışında Kayserispor’un kurban edilmesine müsade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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