Samet Koç: 'Sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum'

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, transfer tahtasını açmak için gayret gösterdiklerini söyleyerek, "Sorunlar var. Dayanışma içerisinde bunların üstesinden geleceğimize inanıyorum" dedi.

Süper Lig takımlarından Kayserispor, yeni sezon öncesi transfer yasağını kaldırmanın hesabı içerisinde. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, sarı kırmızılı takımda ekonomik sorunların olduğunu ancak bunların üstesinden gelinemeyecek düzeyde olmadığını söyledi. Kulübün sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan Samet Koç, "Transfer tahtasını açmak istiyoruz. Bu tahtayı açmak için büyük paralara ihtiyaç var. Büyük paraları bulmak için de dayanışmaya, birliğe ihtiyacımız var. Bunu başarırsak tahtayı da açarız. Sorunlar, aşılamayacak düzeyde değil. Yeter ki birlik olalım" dedi.

Kayserispor’da ekonomik sorunların olduğunu söyleyen Samet Koç, "Sorunlar var. Bu yol, dikenli yol. Sorunları çözmek için geldik. Çözeceğimize inanıyoruz. Çözemez isek, zaten burada durmamızın anlamı yok. O zaman çözecek birilerinin gelmesi gerekiyor. Ama biz hem sportif hem ekonomik anlamda başarılı bir yönetim olduğumuza inanıyorum" açıklaması yaptı.