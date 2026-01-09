Sami Yangın Anadolu Lisesi'nde 'Kocaburger' Günleri

'Kocaburger' programı kapsamında her hafta bir okulu ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu kez Samı Yangın Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Eğitim ve öğretime her zaman destek verdiklerini ve örnek projelere imza attıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Gençlere ne kadar iyi imkânlar sağlarsak, o kadar donanımlı yetişirler. Gençler, bu şehrin ve ülkenin geleceğidir.' dedi.

Sami Yangın Anadolu Lisesi'nde 'Kocaburger' Günleri

Fevziçakmak Mahallesi’nde bulunan Samı Yangın Anadolu Lisesi’nde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, yoğun ilgiyle karşılandı. Gençlerle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, her zaman eğitimcilerin ve öğrencilerin yanında olduklarını, örnek projelerle eğitime destek sağlamaya devam ettiklerini ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “‘Kocaburger’ çalışmamız, okullarda her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bir etkinliktir. Bu vesileyle gençlerimizle bir araya geliyoruz. Aslında bu etkinlik işin bahanesi; asıl güzel olan sizlerle aynı ortamda bulunabilmek ve enerjinizden istifade edebilmektir. Hepinize sağlıklı, başarılı ve hayırlı bir ömür diliyorum. Şu anda lise çağındasınız. İçinde bulunduğunuz zamanın değerini iyi bilin; çünkü bir daha bu yıllara dönemezsiniz. Üniversite hayallerinizin farkındayız, inşallah hepsi gerçekleşecek. Ancak bulunduğunuz anın kıymetini bilmeyi asla ihmal etmeyin. Şartlar ne olursa olsun, asla pes etmeyin. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. İyi bir eğitim aldıktan sonra meslek ve zanaat sahibi olacak, aileler kuracak ve evlatlar yetiştireceksiniz. Hayat su gibi akıp geçiyor. Sizler gibi evlatlar yetiştiren tüm aileleri tebrik ediyorum. Her zaman ve her şartta yanınızdayız.”

Başkan Çolakbayrakdar’ı öğrenci ve eğitimcinin dostu olarak niteleyen Okul Müdürü Mehmet Uyar ise, “Sayın Başkanımız, TÜBİTAK projelerimiz olsun ve diğer konular olsun her zaman destek veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milletvekili Çopuroğlu'dan Hastane Ziyareti
Milletvekili Çopuroğlu'dan Hastane Ziyareti
Kayseri OSB davası yine ertelendi
Kayseri OSB davası yine ertelendi
Milletvekili CINGI'dan 2025'te Kayseri İçin Yoğun Diplomatik Temaslar
Milletvekili CINGI’dan 2025’te Kayseri İçin Yoğun Diplomatik Temaslar
Erciyes'te kar kalınlığı 96 santimetreye yükseldi
Erciyes’te kar kalınlığı 96 santimetreye yükseldi
AK Parti Yeşilhisar, Bünyan, Pınarbaşı ilçe başkanları görevden alındı
AK Parti Yeşilhisar, Bünyan, Pınarbaşı ilçe başkanları görevden alındı
Çanakkale Müzesi 2. Yılında Kayseri'nin İlgi Odağı
Çanakkale Müzesi 2. Yılında Kayseri'nin İlgi Odağı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!