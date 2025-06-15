Şampiyon çocukların antrenörü: Babaları

Kayseri’de uzun yıllar dövüş sporlarıyla ilgilenen ve 2014 yılına kadar aktif olarak ringlerde mücadele eden Wushu Antrenörü Bahri Demirci, sporculuk kariyerinin ardından yıllar içinde birçok başarılı sporcu yetiştirdi. Çocuklarına dövüş sporlarını tanıtan Demirci, kısa sürede onların bu alandaki yeteneklerini fark etti. Ailece çıktıkları yolda, çocuklarıyla birlikte birçok müsabakaya katılarak dereceler elde ettiler. Bahri Demirci, hem bir baba hem bir antrenör olarak çocuklarının başarısının gururunu yaşadığını getirerek Babalar Günü vesilesiyle tüm babaların ve baba adaylarının gününü de kutladı.

Antrenör Demirci: “2014 yılına kadar aktif dövüştüm. Daha sonra antrenör belgesini aldıktan sonra çeşitli dallarda sporcular yetiştirdim. Sonra çocuklarım dünyaya geldiğinde ve kendileri 6 yaşına geldiklerinde onların da bu sporu yapmasını istedim. O şekilde bir başlangıç sağladık. Sonra çocuklarımın yetenekli olduğunu görünce bu spora karşı daha ilgi ve alakalı şekilde davranarak onları Kayseri içinde yapılan birçok müsabakaya götürdüm. Daha sonra burada derecelerini ettikten sonra Şubat ayında yapılan Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Orada da 2 tane birinci, bir tane üçüncü ile dönüş sağladık bu sene. Çocuklarımın sporda başarılı olması bizleri sevindiriyor. Hayatlarında da başarılı olmaları bizim en büyük umudumuz, temennimiz. Hem okul hayatlarında hem de normal yaşantılarında başarılı olmaları, düzgün bir insan olmaları ahlaki çerçeve içerisinde bunlar bizi sevindirir. Böyle olması ve böyle yetişmeleri için de elimizden geleni yapıyoruz ailecek. Babalık aslında sonradan öğrenilen bir duygu, annelik gibi değil. Çocuk doğduktan sonra baba olduğunu anlıyorsun. Babalıkta yeri geldiğinde otorite sahibi olmak gerekiyor. Yeri geldiğinde yumuşak davranman gerekiyor. Ama işte bu dengeyi sağlamak biraz zor oluyor. Bir de hem antrenör hem baba olarak görev yaptığımızda daha farklı durumlarla karşılaşıyoruz. Bu salona geldiğimizde farklı davranmak gerekiyor. Ev ortamında farklı davranmak gerekiyor. Onların en iyi şekilde yetişmesi için gereken neyse onu yapmak için çalışıyoruz. Bu sene Şubat ayında Yalova'da yapılan Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda B minik kategorisinde 2019 doğumlu Oğuz Kaan Demirci 1. oldu. A minikte 2016 doğumlu Mihrimah Demirci 3. olmuştur. Minik kategorisinde de 2014 doğumlu Hatice Demirci Türkiye Şampiyonu olmuştur. Yani ailecek bir başarı elde edip dönüş sağladık bu sene. Bunun devamında da daha başarılı bir organizasyonlarda görevi alacağız. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Hem spor camiasında hem de tüm baba olan, baba adayı olan herkesin babalar gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Hatice Demirci ise babasının babalar gününü kutlayarak: “Başta babam olmak üzere bütün herkesin babalar gününü kutluyorum. Babam bana o kadar iyi bir babalık yaptı ki kimseye keşke benim babam olsa demedim. O yüzden babama çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.