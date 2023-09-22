Şampiyon Kayseri Şehir Hastanesi

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen Voleybol Turnuvası'nın şampiyonu Kayseri Şehir Hastanesi Voleybol Takımı oldu.

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  • 22.09.2023 10:22
  • Güncelleme: 22.09.2023 10:22
Şampiyon Kayseri Şehir Hastanesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen Voleybol Turnuvası’nın şampiyonu Kayseri Şehir Hastanesi Voleybol Takımı oldu.

Kurum içi birlik beraberliği artırarak, il müdürlüğü personeline spor alışkanlığı kazandırmak amacıyla organize edilen voleybol turnuvası oynanan final maçıyla tamamlandı. Hastaneler ve ilçe müdürlüklerinin katılım sağladığı turnuvada toplam 12 takım yer aldı. Kayseri Şehir Hastanesi Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvada final maçı öncesi üçüncülük maçı Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile Yahyalı Devlet Hastanesi arasında oynandı. Çekişmeli geçen maçı 2-1’lik skorla kazanan Yahyalı Devlet Hastanesi turnuvanın üçüncüsü oldu. Üçüncülük maçının ardından başlayan final maçında ise Kayseri Şehir Hastanesi, Develi Devlet Hastanesi’ni 2-0’lık skorla yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Maç sonrası konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan; "Tüm turnuva boyunca heyecanlı anlar yaşadık. Özellikle final maçını oynayan Kayseri Şehir Hastanesi ve Develi Devlet Hastanesi’ni tebrik ediyorum. İnanılmaz keyifli bir maç izlettiler. Birlik beraberlik için çok anlamlı ve keyifli bir organizasyon oldu. Buradan organizasyonda emeği geçen ekip arkadaşlarıma, turnuvaya katılan takımlarımıza ve maçlarımızda görev alan hakem arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın ve Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz takdim etti.

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İHA

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