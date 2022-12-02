Şampiyon Osman son yolculuğuna uğurlandı

Kayserispor'un eski futbolcularından Osman Nuri Turhan hayatını kaybetti. Ölüm haberini oğlu Evren Nuri Turhan duyurdu.

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  • 02.12.2022 09:24
  • Güncelleme: 02.12.2022 09:53
Şampiyon Osman son yolculuğuna uğurlandı
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Kayserispor’un eski futbolcularından Osman Nuri Turhan hayatını kaybetti. Ölüm haberini oğlu Evren Nuri Turhan duyurdu.

Kayserispor’un efsane futbolcularından Osman Nuri Turhan yaşamını yitirdi. Kayserispor’da 1969-1976 arasında forma giyen ’Şampiyon Osman’ lakaplı Osman Nuri Turhan yaşama gözlerini kapattı. Ölüm haberini, eski futbolcu olan oğlu Evren Nuri Turhan sosyal medya hesabından "Babamı bu sabah kaybettik" şeklinde duyurdu. Uzun süre kanser tedavisi gören, Covid-19 rahatsızlığı geçiren ve son zamanlarda aşırı kilo kaybı yaşayan Osman Nuri Turhan, dün hayata gözlerini yumdu. 73 yaşındaki Osman Nuri Turhan, son yolculuğuna İstanbul Kilyos mezarlığında sevenleri eşliğinde uğurlandı.

1951 Çanakkale doğumlu Osman Nuri Turhan Kayserispor forması ile 130 maçta forma giymiş ve 4 gol atmıştı. Osman Nuri Turhan 27 Mayıs 1973 tarihinde oynanan Kayserispor-Orduspor maçında attığı son dakika golü ile gelen şampiyonluğun mimarlarından olmuştu. 1989-1990 sezonunda ise 8 maçta Kayserispor’un başında Teknik Direktör olarak görev almıştı. Şampiyon Osman aynı zamanda futbolcu olan Evren Nuri Turhan ve Serkan Turhan’ında babasıydı.

İHA

Kayseri Gündem
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