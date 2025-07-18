Şampiyonadan madalyayla dönen özel sporcular için kutlama yapıldı

10-15 Temmuz tarihlerinde Konya’da gerçekleştirildi. Türkiye Atletizm Masatenisi ve yüzme şampiyonasına katılan özel öğrenciler için kutlama yapıldı. Etkinliğe Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, TFF ve Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Özel Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Mahmut Özdemir, Kayseri Özel Sporcuları Topluma Kazandırma Derneği Kurum Müdürü İbrahim Demirağ ve sporcular katıldı. Sporcular için kutlama pastası kesildikten sonra konuşmalar yapıldı.

ATANUR AYDIN: ÖZEL SPORCULAR, ALLAH'IN BİZLERE LÜTFU

Törende konuşan Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, “Allah bunları yaratırken bize melekleri anlayalım diye yarattığını düşünenlerdenim. Bu kardeşlerimin özellikle annelerine, babalarına, sonra da hocalarına çok teşekkür ediyorum. Çünkü bize muhteşem bir onur ve gurur yaşattılar. Gittiler derece yaptılar ve kendinden büyük rakipleriyle yarıştılar. Onlardan sözünü aldım, Avrupa şampiyonlukları gelecek, dünya şampiyonlukları gelecek ve ben de onları takip edeceğim. Bu zamana kadar aldığım şampiyonluk haberlerinden en kıymetlisi buydu” şeklinde konuştu.

Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, “Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak çoğu branştan sporcular Kayseri'ye derecelerle geliyorlar ama bu kadar sevindiğimiz bir ortam olmadı. Bu insanlar özel insanlar, bu insanlara bizim daha çok sahip çıkmamız lazım. Bunlar, Allah'ın bizlere lütfu. Özellikle hocalarımıza, müdürlerimize, emeğe geçen insanlara çok teşekkür ediyorum. Bu çocukların sosyalleşmesi bu işte. Şehir dışına çıkıyorlar, orada derece kazanıyorlar. Milli takımda yarışıyorlar bu şeyler parayla ölçülmez. Amatör camia olarak her zaman yanlarındayız” diye konuştu. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Özel Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu, Mahmut Özdemir, “Federasyon Başkanımız yönetiminde özel sporcular tarihi başarılar elde ediyor. Daha önce evlerde hapis olan çocuklarımız şu an Avrupa'da başarılar elde ediyor” ifadelerini kullandı.

Kayseri Özel Sporcuları Topluma Kazandırma Derneği Kurum Müdürü İbrahim Demirağ, “Bugünkü etkinliğimizin amacı şampiyonada dereceye giren öğrencilerimizi kutlamak. İnşallah bundan sonraki hedefimiz yine Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda bu çocuklarımızın Kayseri'ye yakışır şekilde yarışmaları ve ödüllerle, madalyalarla dönmeleri. Nisa Naz cirit atmada şampiyonluğunu yineledi. Mertcan beklentimizin üstünde derece aldı. Rakipleri çok güçlü ve yaş olarak büyüktü. Gurur duyduk” şeklinde konuştu.

ÖZEL SPORCU NİSA NAZ ÖZTÜRK: VEFAT EDEN ANANEMLE DEDEME SÖZ VERDİM

Özel sporcu Sporcu Nisa Naz Öztürk, “Ciritte yine başarılı olmak için elimden gelen herşeyi yaptım. Vefat eden dedemle anneanneme çok çalışıp kazanacağıma dair söz vermiştim ve şimdi de kazandım. Antrenmanlar dışında evde koşu yapıyorum ve çalışıyorum. Durmak yok, pes etmek yok” dedi.

Bir diğer özel sporcu Murat Emre Yıldız ise , “Müsabakalara girip barajları geçerek yüzmede Türkiye üçüncüsü oldum. Gelecek sene inşallah Avrupa’da altın madalya kazanacağız. Emeği geçenlere teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Mertcan Ünlü'de “Konya yarışlarına gittim, orada Türkiye ikincisi oldum. Çok mutluyum. Arkamda duran hocalarım var. Hocalarıma teşekkür ederim. Çok çalıştım ve emeğimin de karşılığını alıyorum” diye konuştu. Edanur Tekin, “200 metrede Türkiye ikincisi oldum emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.