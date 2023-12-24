Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Kayserispor’un golünün iptaline tepki

Konyaspor - Kayserispor maçında Kayserisporlu Bahoken’in 73’üncü dakikada attığı gol VAR nedeniyle iptal edildi. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise gol iptaline ilişkin eleştiride bulunarak, “Konyaspor - Kayserispor maçını seyrediyorum ve çıldırdım. Maçın VAR hakemi derhal hakemliği bırakmalı veya emekli edilmeli. Emek hırsızlığı devamlılık haline geldi ve kimse bu işleri düzeltmek istemiyor. Konyaspor'un her hafta VAR tarafından korunmaya ihtiyacı mı var” dedi.