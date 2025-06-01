Samsunspor – Kayserispor: 2-1

Kayserispor, Süper Ligin 38’inci haftasında Samsunspor’a konuk oldu. Sarı kırmızılılarmaça rotasyonlu kadro ile çıktı. Ev sahibi takım ilk dakikalarda daha atak oynadı. Kayserispor kontra ataktan bulduğu bir kaç pozisyonda sonuca ulaşamadı. İlk yarı başladığı gibi bitti: 0-0. Kayserispor maçın ikinci yarısının ilk dakikasında Nazon ile öne geçti. Samsunspor maçın uzatma dakikalarında Soner ve Muja ile goller bularak 2-1'lik sonuçla kazandı. Kayserispor sezona mağlubiyetle nokta koymuş oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın 16’ncı dakikadında sol taraftan gelişen Kayserispor ayağında Cardoso’nun çaprazdan çektiği sert şutta Samsunspor kalecisi Okan son anda topu kornere çeldi.

Maçın 20’inci dakikasında Samsunspor’da şokdan gelen ortayı iyi takip eden Holse’nin kafa vuruşunda Kayserispor kalecisi Onurcan gole izin vermedi.

GOL: Maçın 46’ncı dakikasında Cardoso’nun başlattığı atakta topa iyi yükselen Nazon kafa golü ile Kayserispor’u öne geçirdi: 0-1

GOL! Maçın 90+5'inci dakikada Soner attı, Samsunspor uzatmalarda beraberliği yakaladı… Samsunspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Emre’nin ceza sahası içine ortasının ardından topla buluşan Soner sol ayağının üstü ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1



GOL! Maçın 90+5'inci dakikada Muja attı, Samsunspor öne geçti… Samsunspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Emre’nin ceza sahası soluna pasının ardından topla buluşan Muja sağ ayağının içi ile yaptığı vuruşta topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu: 2-1.



MAÇIN KİMLİĞİ

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

SAMSUNSPOR: Okan - Zeki Yavru, L. Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham (Dk. 71 Soner), Schindler (Dk. 60 Muja), Holse, Emre Kılınç, Mouandilmadji

KAYSERİSPOR: Onurcan - Uzodimma, Kolovetsios, Attamah, Carole (Dk. 67 Arif) Kartal Kayra (Dk. 79 Jeanvier), Ackah (Dk. 63 Mehmet Eray), Cardoso, Baran Ali, Nurettin (Dk. 64 Burak Efe), Nazon

GOLLER: Dk. 90+5 Soner, Dk. 90+8 Muja (Samsunspor) Dk. 46 Nazon (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Emre, Zeki, Van Drongelen (Samsunspor) Kolovetsios, Jakirovic, Cardoso (Kayserispor)

KIRMIZI KARTLAR: Jakirovic (Kayserispor)