Samsunspor – Kayserispor: 2-1
Kayserispor, Süper Ligin 26'ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 2-1'lik skorla yenildi.
Küme düşme potasından çıkma mücadelesi veren Kayserispor, Samsunspor’a konuk oldu. Maça çift forvet başlayan Kayserispor, 31’inci dakikada yediği golle geriye düştü. Devreye 1-0 geride giren Kayserispor, ikinci yarının ilk saniyelerinde Chalov’un çabasıyla skoru dengeledi. Ev sahibi takım maçın 90+3’üncü dakikasında Tomasson ile bir kez daha öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kayserispor sahadan 2-1’lik yenilgiyle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Maçın 31’inci dakikasında sağ kanattan gelişen Samsunspor atağında Elayis’in pasında arka direkte topla buluşan Makoumbou topu boş kaleye yolladı: 1-0.
Maçın 46’ncı dakikada Kayserispor atağında Chalov’un şutunda top Samsunspor kalecisinden İrfan Can’dan döndü, Borevkovic’ye çarparak gol oldu: 1-1.
Maçın 48’nci dakikasında Chalov’un ceza sahasına girerken çektiği şutta top direkten döndü.
Maçın 90+3’üncü dakikasında soldan gelişen Samsunspor atağında sağ çaprazda topla buluşan Tomasson takımını ikinci kez öne geçirdi: 2-1.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Samsun Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Bahtiyar Birinci, Murat Temel
SAMSUNSPOR: İrfan Can – Zeki (Dk.73 Mendes), Satka, Borevkovic, Tomasson, Yalçın (Dk.73 Emre), Celil, Ntcham (Dk.4 Makoumbou), Elayis (Dk.73 Coulibaly), Holse, Mouandilmadji.
KAYSERİSPOR: Bilal- Brenet, Semih, Denswil, Ramazan Makarov (Dk.46 Chalov), Furkan Benes (Dk.76 Görkem), Cardoso, Talha (Dk.46 Mendes), Onugkha (Dk.64 Tuci).
GOLLER: Dk.31 Makoumbou ve Dk.90+2 Tomasson (Samsunspor) Dk.46 Borevkovic – kendi kalesine (Kayserispor)
SARI KART: Tomasson (Samsunspor)