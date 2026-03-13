Samsunspor - Kayserispor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek
Kayserispor'un deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Ligin 26’ncı haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Kayserispor’un pazar günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçı Balıkesir bölgesi hakemi Adnan Deniz Kayatepe yapacak. Kayatepe’nin yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ile Murat Temel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Yusuf Adnan Kendirciler görevlendirildi. Adnan Deniz Kayatepe, Kayserispor’un deplasmanda Galatasaray’a evinde ise Beşiktaş’a 4-0’lık skorlarla yenildiği maçları yönetmişti.