  • Haberler
  • Gündem
  • Samsunspor - Kayserispor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek

Samsunspor - Kayserispor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek

Kayserispor'un deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Samsunspor - Kayserispor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Ligin 26’ncı haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Kayserispor’un pazar günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçı Balıkesir bölgesi hakemi Adnan Deniz Kayatepe yapacak. Kayatepe’nin yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ile Murat Temel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Yusuf Adnan Kendirciler görevlendirildi. Adnan Deniz Kayatepe, Kayserispor’un deplasmanda Galatasaray’a evinde ise Beşiktaş’a 4-0’lık skorlarla yenildiği maçları yönetmişti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

İnovder, iftar yemeği organizasyonunda şehit ile gazi yakınlarını bir araya getirdi
İnovder, iftar yemeği organizasyonunda şehit ile gazi yakınlarını bir araya getirdi
Jandarma'dan operasyon: 2 milyon lira bedelli çek ele geçirildi
Jandarma’dan operasyon: 2 milyon lira bedelli çek ele geçirildi
Kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı
Kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı
Refüje çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı
Refüje çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı
Direksiyon başında cep telefonu kullanan 616 sürücüye cezai işlem
Direksiyon başında cep telefonu kullanan 616 sürücüye cezai işlem
120 Farklı Ülkeden Üniversite Öğrencileri İftarda Buluştu
120 Farklı Ülkeden Üniversite Öğrencileri İftarda Buluştu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!