Samsunspor - Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek
Süper Ligin 38'inci haftasında Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanacak olan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Ligin 38’inci haftasında oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Kayserispor’un deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı müsabakayı Sakarya bölgesi hakemi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ile Özcan Sultanoğlu yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak Oğuzhan Aksu görevlendirildi.
Süper Ligin 38’inci hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde;
30 Mayıs Cuma
20.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Ali Yılmaz
20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Sarper Barış Saka
20.00 Galatasaray - Başakşehir: Abdullah Buğra Taşkınsoy
31 Mayıs Cumartesi
16.00 Rizespor - Hatayspor: Alper Akarsu
16.00 Fenerbahçe- Konyaspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK: Alpaslan Şen
19.00 Alanyaspor - Sivasspor: Kadir Sağlam
1 Haziran Pazar:
19.00 Samsunspor - Kayserispor: Atilla Karaoğlan
19.00 Bodrum FK - Beşiktaş: Cihan Aydın