Samuray kılıçlı kavga

Olay, Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle taraflardan biri diğerine samuray kılıcı ile saldırdı.

Polis ekiplerine ihbarda bulunan vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.