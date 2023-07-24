Samuray kılıçlı kavga
Kayseri'de kimliği henüz öğrenilemeyen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Taraflardan biri diğerine samuray kılıcıyla saldırdı.
- 24.07.2023 17:48
- Güncelleme: 24.07.2023 17:48
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Olay, Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle taraflardan biri diğerine samuray kılıcı ile saldırdı.
Polis ekiplerine ihbarda bulunan vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
1ha
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