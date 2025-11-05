'Sanal ortamda atılan her adım iz bırakır'

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde Büro Amiri Başkomiser Yavuz Selim Özkürkçüler, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘ Emniyet Raporu’ programına konuk olarak moderatör Yeliz Bayazıt’ın sorularını yanıtladı. Siber suçların hangi suçları kapsadığı hakkında bilgiler veren Başkomiser Özkürkçüler; “Bizim Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz olarak baktığımız 15 ayrı suç ismi mevcut. Hepsi bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle gerçekleşen konular. Çocuğa karşı cinsel taciz, nitelikli dolandırıcılık, banka kredi kartları kötüye kullanılması, bilişim sistemine girme, bilişim sistemi kullanılmak suretiyle hırsızlık, bilişim sistemini engelleme, yok etme, bozma, elektronik sertifikalar sahteciliği, yasa dışı bahis, haberleşmenin engellenmesi, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve yasak cihaz programlar yoluyla dolandırıcılık şekliyle. Bu kategoriler altında bizim en çok ilgilendiğimiz, en çok baktığımız tabii belli başlı suçlar var. Bunlardan ilki nitelikli dolandırıcılık. Nitelikli hırsızlık, bilişim sistemine girme dediğimiz halk dilinde hesap hacklenmesi konusu, yasa dışı bahis ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği konusu bizim en çok ilgilendiğimiz, en çok müracaat aldığımız, en çok işlem yaptığımız konular arasında” ifadelerini kullandı.

Bilişim sistemleri üzerinden hırsızlık, hesabın hacklenmesi veya yasa dışı bahis suçlarının işlendiği durumda çözüme nasıl ulaşıldığını belirten Başkomiser Özkürkçüler: “Süreç şöyle: Bir konu meydana geldikten sonra adli mercilerle görüşülür. Bu konuyla alakalı tahkikatın başlaması yönünde talimat alınır. Akabinde süreç başlar bu talimatla. İlk başta dijital delilleri toplamaya başlarız. Konusuna göre: dolandırıcılıksa banka hesap bilgileri, IP bilgileri, telefon numarası, log kayıtları gibi bilgiler toplanır. Bunların ışığında şüpheli tespiti yapılmaya çalışılır. Her ne kadar ortam sanal olsa da işlenen suç gerçek olduğu için, sanal ortamda atılan her adım mutlaka bir iz bırakır. Biz de bu izleri toplayarak, bu izleri takip ederek şüpheli şahıs tespiti noktasında çalışırız. Akabinde şüpheli şahıs tespiti yapıldıktan sonra, yine adli mercilerden alınacak talimat doğrultusunda şahısla alakalı gerekli tasarruf uygulanır. Tutuklanması gerekiyorsa tutuklanır, adli tedbirler uygulanması gerekiyorsa uygulanır. Bu şekilde dosya nihayete erdirilir” şeklinde konuştu.