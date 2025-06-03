Sanat Akademisi Kurs Kayıtları Başlıyor

Kentte kültür sanat alanının gelişimine önem veren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren Sanat Akademisi ile çocuklar ve yetişkinler olmak üzere her kesimden vatandaşa zengin içerikli kurslar sunuyor.

Bu çerçevede yaz kursları için kayıt almaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi, çeşitli sanat dallarında sanatseverlere eğitim verecek.

Sanat Akademisi Yaz Kursları için kayıt tarihleri 16-27 Haziran olarak belirlenirken, kurslar kapsamında eğitimler, çocuklar 9-15 yaş ve yetişkinler 16 yaş üzeri olmak üzere iki kategoride planlandı.

Sanat Akademisi Yaz Kursları’nda çocuklar 9-15 yaş kategorisinde; bağlama, gitar, keman, ney, tiyatro, piyano, resim, yan flüt, yetişkinler 16 yaş ve üzeri kategorisinde ise bağlama, gitar, keman, ney, piyano, resim, tiyatro, ud ve yan flüt branşlarında eğitimler sunulacak.

Kursa kayıtlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez Sanat Akademisi Erenköy Mahallesi Talas Bulvarı No: 48 adresinden, 1 fotoğraf, 1 kimlik fotokopisi teslim edilerek ve 600 TL kayıt ücreti ödenerek yapılabilecek.

Ayrıca sanatseverler, Sanat Akademisi Yaz Kursları hakkında detaylı bilgiye 0 352 232 20 40 ve 0 352 666 38 01 numaralı telefonlar üzerinden ulaşabilecek.