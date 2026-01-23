Sanat karşısında kendinden geçmek: Stendhal sendromu nedir?

Stendhal sendromu, sanatın kişide yarattığı zihinsel ve fiziksel olarak ortaya çıkan durumların psikosomatik yansıması olarak kabul edilir. Sanat nedeniyle kişilerde sevinç, öfke, üzüntü gibi duygular görülebilir. Bir sanat eseriyle karşılaşıldığı durumda bu duyguların ortaya çıkması sanat saldırısı yani stendhal sendromunun belirtileridir. Stendhal sendromu tedavisi kişinin duygu durumundaki farklılıklara göre uygulanır.

Stendhal sendromu, estetiğin ön planda olduğu güzel bir sanat eserine veya mimari esere bakılması ya da deneyimlenmesi sonrası baş dönmesi, çarpıntı, halüsinasyon ve bilinç kaybı gibi disotonomik semptomların eşlik ettiği psikosomatik durumdur. İlk olarak 1989 yılında İtalyan psikiyatrist Graziella Magherini tarafından tanımlanan stendhal sendromu, kişinin sanat eserleri karşısında kendinden geçme hali olarak da belirtilir.

Nadir olarak görülen bir hastalık olan stendhal sendromu, güzellik algısından kaynaklandığı için kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bunların yanında kişinin yaşadığı bölge, sanat müzelerinin varlığı ve kültürel mekanların yoğunluğu da bu sendromun ortaya çıkmasına neden olan faktörler arasında sayılır.

Stendhal sendromu, çok güzel bir sanat eseriyle karşılaşma nedeniyle ortaya çıktığı belirtiliyor. Görsel ve mimarı sanatlar, stendhal sendromunun en yaygın nedenleri arasında sayılır. Bunların yanında güzel bir gün doğumu ya da dağ manzarası da bu sendroma neden olabilir.

2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre stendhal sendromu, Floransa, Paris, Roma, Atina ve Tokyo gibi en çok sanat müzeleri, tarihi mimarisi ve kültür merkezleriyle tanınan şehirlere seyahat eden kişilerde görülüyor. Bunların yanında stendhal sendromu şu nedenlerle de ortaya çıkabilir:

Stres, uykusuzluk, güneşe uzun süreler maruz kalma, jet lag, uzun süreli açlık, dehidrasyon



‘STENDHAL SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR’

Stendhal sendromu belirtileri, bir sanat eseri karşısında hem zihinsel hem de fiziksel olarak ortaya çıkar. Panik atak belirtileriyle benzerlik göstersen stendhal sendromu belirtileri, göğüste ağrı, baş dönmesi şeklinde görülebilir. Stendhal sendromunun en yaygın görülen belirtileri şöyle sıralanır:

Bayılma, kalp krizi geçiriyormuş hissi, hızlı kalp atışı, aniden gelen terleme, bilinç bulanıklığı yaşama, paranoya hali, göğüs ağrıları, baş dönmesi ve mide bulantısı, halüsinasyon görme, duygu durum bozukluğu, endişe duyma, nefes darlığı