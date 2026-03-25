Sanat Melikgazi’de atölyeler başladı

Kaligrafi, filografi, yağlı boya, karakalem, çini, seramik atölyelerine başvuru yaparak sanata gönül vermek isteyen herkesi kaydolmaya davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Hunat Mahallesi'nde bulunan Nazmi Toker Okulu’nu restore ederek ‘Sanat Melikgazi’ olarak işlevlendirdik. Sanat Melikgazi en gözde sosyal tesislerimizden biri oldu. Bu tesisimiz görsel sanatlar, güzel sanatlar, birçok kültürel ve sosyal faaliyetleri içerisinde barındırıyor. Vatandaşlarımız kültür ve sanatla dolu günler geçirecek. Kaligrafi, filografi, yağlı boya, karakalem, çini, seramik, tespih, hat, minyatür, naht, fotoğrafçılık, grafik tasarım olmak üzere 12 farklı atölyemiz bulunuyor. Burada farklı alanlarda yetenek ve kabiliyetlerini geliştirmek ve başarılarına katkı sunmak isteyen sanat severlere yardımcı olmak istiyoruz. Atölyelerimiz ile el emeği ve geleneksel sanatlara ilgi duyan vatandaşlara mesleki beceri kazandırmayı amaçlarken, kültürel değerleri de yaşatmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda kaligrafi, filografi, yağlı boya, karakalem, çini, seramik atölyelerine başvuru yapmak isteyenler 0352 252 16 62 numaralı telefondan bilgi alabilir veya www.melikgazi.bel.tr adresini ziyaret edebilirler. Melikgazi Belediye’miz tarafından çeşitli dallarda düzenlediğimiz ve vatandaşlarımızın büyük ilgi göstereceğine inandığımız atölyelerimiz için kontenjan sınırı vardır. Sanat Melikgazi’miz inşallah birçok sanatseverin kültür ve sanatla buluşma adresi olacak.” dedi.

Sanat Melikgazi’de farklı atölyelere yer verilerek çeşitli sanatların bir araya da getirildiğini hatırlatan Başkan Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmaya önem verdik. Sosyal ve kültürel çalışmalar bizim kıymetlilerimiz. Bu kapsamda yine güzel bir etkinliğe daha imza atıyoruz. Sanat Melikgazi’mizde düzenleyeceğimiz ve 3 ay sürecek olan “Prof. Dr. İlhan Özkeçeci Sanat Atölyesi Türk Sanatı Uygulamaları” kursumuz 18.00 ve 21.00 saatleri arasında yapılacak. 30 Mart Pazartesi günü son başvurusunu alacağımız kursumuz ücretli ve sınırlı kontenjanı vardır. Kursumuza kaydolmak için https://mgazi.li/d143d6 linkine tıklayarak başvuru yapabilirsiniz.” diye belirtti.