Sanat Melikgazi kursiyerlerinin eserleri Çarşı Melikgazi'de sergilendi

Çarşı Melikgazi’de düzenlenen sergiye, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Sanat Melikgazi bünyesinde eğitim alan kursiyerlerin resimleri Çarşı Melikgazi’de sergilendi. Sergi açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Sanat Melikgazi kapsamında yaptığımız çalışmalar yavaş yavaş ürünlerini ortaya çıkartmaya başladı. Herkesi kutluyorum. Bugün aslında yaz okullarımızın da başlangıcını yaptık. Yaz okullarına 8 bin başvuru vardı. Büyük bir eğitim ordusu şu anda bütün mahallelerde sanattan spora, müziğe farklı alanlarda eğitimler veriyor. Sanat Melikgazi kapsamında da çok hızlı bir şekilde yapmış olduğumuz çalışma neticesinde bugün Çarşı Melikgazi'de yapılan ürünleri sergilemiş olacağız. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah daha güzellerini yapmayı nasip etsin diyorum” diye konuştu.

Kursiyerlerden Serpil Karakoç ise, “Ben bu eğitime 2 yıl önce başladım. Önce karakalem ile eğitim aldık. 2’nci yılımızda da yağlı boya eğitimi aldık. 2 senenin sonunda böyle bir sergimiz oldu. Denizi çok sevdiğim için deniz olan resimlerim sergide olsun istedim. Resim yapmayı çok seviyorum” ifadelerini kullandı.