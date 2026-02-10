Sanat Melikgazi’nin İlk Programı Büyük Bir İlgi İle Gerçekleşti

Tarihin en köklü mirası olan bilginin, sözle başlayan yolculuğunun dijital çağa uzanan serüvenini konu alan konferansın ardından, Sefa Nur Kuruçay ve Esma Biçer'in yürütücülüğünde, antik dönemlerden Selçuklu ve Osmanlı medeniyetine uzanan süreçte kokunun tarihsel, kültürel ve toplumsal anlamını ele alan “Koku Tarihi Atölyesi” gerçekleşti.

Bilginin sözlü kültürden yazılı geleneğe, matbaanın dönüştürücü etkisinden günümüz dijital bilgi ortamlarına uzanan tarihsel yolculuğunun değerlendirildiği konferans, tarihin koku hafızası deneyimiyle son buldu.

“Kayseri’nin sanatta nabzının attığı bir nokta olacak.”

Sanat Melikgazi’nin yetenekleri geliştirme kurslarının adeta yüksek lisans merkezi olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları ifade etti:

“Sanat Melikgazi’nin ilk programını yapmış oluyoruz. Sanat Melikgazi binamız aslında Nazmi Toker İlkokulu idi. Taş bina olduğu için dokusunu koruduk ve burayı sanat merkezi haline getirdik. Burası bizim çeşidi atölye faaliyetleri yapacağımız, farklı kurslar vereceğimiz, etkinlikler yapacağımız bir merkez. Biraz daha akademi vasfında bir yer. Sıfırdan başlayanlardan ziyade yeteneklerinde uzmanlaşmak isteyenlere yönelik kurslarımız olacak. Tabiri caizse lisans bölümü değil de işin yüksek lisans kademesi olacak. Sanat Melikgazi’yi çok nezih etkinliklerinin yapılacağı güzel bir mekan haline getirdik. Burası Kayseri’nin sanatta nabzının attığı bir nokta olacak.”

Konuşmacı Nihal Fırat Özdemir ise, “ Çok konuşma yaptım, çok mekan gördüm; ama bu kadar şık ve özenle hazırlanmış bir mekan beni çok etkiledi. Başkanımızın emeklerine sağlık.” dedi.