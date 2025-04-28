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Sanat ve Sağlık buluştu: Romatizmal Hastalıklar Fotoğraf Sergisi Açıldı

Kayseri'de sağlıklı yaşam farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen Romatizmal Hastalıklar Fotoğraf Sergisi'nin açılışı, Büyükşehir Sanat Galerisi'nde gerçekleştirildi. ETÜ (Erciyes Üniversitesi) iş birliğiyle hazırlandığı belirtilen sergi, hem sanatı hem de sağlığı bir araya getirerek toplumu bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Sanat ve Sağlık buluştu: Romatizmal Hastalıklar Fotoğraf Sergisi Açıldı

Açılışta, sanatta ve kültürde önemli bir konumda olan bu etkinliğin, sanatseverler için değerli bir katkı sunduğu ifade edildi. Katılımcılar, serginin romatizmal hastalıklar hakkında farkındalık yaratacak bir platform olduğunu belirtti.

Erciyes Üniversitesi Romatoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdurrahman Soner Şenel, sergide romatizmal hastalıklar hakkında bilgi verirken, erken teşhis ve doğru tedavi yöntemlerinin önemine de değindi. Kayseri'deki sağlık hizmetlerinin kalitesinin altını çizen Şenel, bu tür etkinliklerin toplumsal bilinci artırmada önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Sergi, sanatın sağlığı destekleyici bir araç olarak kullanılması gerektiğine dair mesajlar içermekte, ayrıca Kayseri'deki kültürel zenginliğe katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Haber Merkezi

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