Sanatcı Barış Kerim Cesur Bünyan' ı fotoğrafladı

Fotoğraflarla Bünyan etkinliği gerçekleştirildi

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  • 19.06.2023 17:28
  • Güncelleme: 19.06.2023 17:28
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Sanatcı Barış Kerim Cesur Bünyan' ı fotoğrafladı

İlk Etkinlik 8 Haziran da Kayseri Üniversitesi Bünyan Kampüsün de Gerçekleştirildi. Bünyan da Kalan Depremzede vatandaşlarımızın ve Bünyan Halkının katılımıyla Yoğun bir ilgiliyle karşılaşan sanatçı ardından da 10 Haziran da Belediye Binası Önünden Başlayan Foto Safari Etkinliğiyle Başta Cam Teras Olmak Üzere Bünyan’ı  Fotoğraf Severlerle Birlikte Fotoğraflayarak Cam Terasa Çıkıldı Cam Terasta da Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Bünyan Kaymakamı  Turgut Gülen İle Karşılaşan Cesur İle  Kısa Bir Sohbet Programı Gerçekleştirildi ve Vali Çiçeğe Çalışmalarıyla İlgili Veren Cesur  Ardından KYK Yurdunda Kalan Depremzedelerle birlikte programlarını Tamamlayan gerçekleştiren Cesur Şehirden Ayrıldı.  

Kurumsal Haber

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