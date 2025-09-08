Sanatçı Bazoğlu, 'Sıkıntının içerisindeki çocuklar, dünyaya yeni bir umut olsunlar istedim'

  • Haberler
Kayseri Kültür Yolu Festivali'nde, Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde Sanatçı Zeliha Saçlı Bazoğlu eserlerini sergiledi. Bazoğlu, 'Bu portreleri oluştururken dünyadaki savaş ve Doğu ülkelerindeki çocuklara bir farkındalık oluşturmak istedim. Çünkü bu çocuklar orada yaşadıkları mağduriyetle, bakışlarına yansıyan hüzünle veya o sıkıntının içerisinde mutlu anlarıyla dünyaya yeni bir umut olsunlar istedim' dedi.

06-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Kayseri Kültür Yolu Festivali’nde de birçok etkinlik olmaya devam ediyor. Kayseri Arkeoloji Müzesi’nde eserlerini sergileyen Sanatçı Zeliha Saçlı Bazoğlu, “Hüzün Çiçekleri” konulu koleksiyon ile katıldığını, çizdiği portrelerinde Doğu ülkelerindeki çocuklara bir farkındalık oluşturmak istediğini belirtirken sergiye ilginin beklediğinden yoğun olduğunu kaydetti. Bazoğlu, “‘Hüzün Çiçekleri’ konulu koleksiyon ile katıldım. Bu portreleri çalışırken, Anadolu hikaye ve geleneklerini günümüzün portreleri ile birleştirerek kendime yeni bir tarz oluşturdum. Bu portreleri oluştururken dünyadaki savaş ve Doğu ülkelerindeki çocuklara bir farkındalık oluşturmak istedim. Çünkü bu çocuklar orada yaşadıkları mağduriyetle, bakışlarına yansıyan hüzünle veya o sıkıntının içerisinde mutlu anlarıyla dünyaya yeni bir umut olsunlar istedim. Beklediğimden daha güzel bir ilgi alaka var. Çok güzel sorular geliyor. 23 eserle buradayım. Buradan sonraki durağımız Ankara Kültür Yolu Festivali olacak. Eylül ayının 14’üne kadar burada olacağım” şeklinde konuştu.

