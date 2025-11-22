Sanatçı Çağlar 'Enstrüman insana sabrı öğretir'

Coğrafya Öğretmeni ve sanatçı Oğuzhan Çağlar, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Hayatımız Eğitim" programına katılarak, moderatör Fatma Sağdıç'ın sorularını yanıtladı.

Bağlama eğitimi için en doğru yaşların 4, 5 ve 6 yaşlar olduğunu ifade eden Çağlar; “4, 5, 6 yaş, kritik dönem dedikleri, yani kas-motor becerilerinin gelişmeye başladığı dönemler dört, beş, altı yaşlarıdır. Bu dönemlerde başlamak daha iyi olur. Ama şimdi zaten müzikle büyüyen bazı aileler var. Roman vatandaşlarımız buna örnek, Alevi vatandaşlarımız buna örnektir; doğar doğmaz bağlama çalınırdı. Mesela ben doğduğumda babamın hobisi ritim çalmaktı. Babam askeri bir kurumda çalışıyordu, orada korolar vardı. Oradan gelen bir durumdu. Evde direkt darbuka sesleriyle büyüdük. Yaşımı tam bilmiyorum ama belki beş yaşında başlamış olabilirim. Ancak genel kanı, dört, beş, altı yaşlarında başlamanın doğru olduğudur. Çünkü tecrübe denen bir şey var. Bir çalışma var, bir yetenek var, bir de tecrübe dediğimiz olay var. Kişi profesyonel olmak istiyorsa küçük yaşlarda başlaması daha doğrudur. Dört, beş, altı yaş bunun için en doğru yaşlardır” ifadelerini kullandı.

Bağlama eğitimi almak isteyenlerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini aktaran Oğuzhan Çağlar; “Kayseri özelinde konuşacak olursak. Belediyeler maşallah bu işi güzel yapıyor. Kaymek kurslar veriyor, oralarda yapıyorlar. Ama şu dezavantajı oluyor: Nota bilgisi bilmek, öğrenmek güzel ama ben daha çok direkt enstrüman eğitimine ‘alaylı’ dediğimiz şekliyle başlanmasının taraftarıyım. Çünkü insanlar nota eğitimine başladığında uzun süre notayı öğrenemiyor, bağlamaya da geçemiyor, derken bırakıyor. Hangimizin evinde yoktur ki duvarda asılı bir bağlama? Çoğunuzun evinde duvarda bir enstrüman asılıdır değil mi? Kültürel anlamda da çoğumuzun evinde bağlama vardır. Kaymek veya özel hocalardan gidip eğitim alınabilir ama önemli olan başlamak değil, bundan sonrası. Çünkü enstrüman çok nazlı bir şeydir. Onun nazıyla oynaman gerekir. Onun nazıyla oynamazsan, sen onu bırakırsan o da seni bırakır. Kırılma noktasını aşman gerekir. Sabretmen gerekir. Enstrüman insana sabrı öğretir” diye konuştu.