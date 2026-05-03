Bir konserinde anlattığı fıkrayla Kayserililere ‘Yahudi benzetmesinde’ bulunan ünlü sanatçı Mustafa Keser'e bir tepki de Diyanet-Sen Kayseri Şubesi'nden geldi.

Diyanet-Sen Kayseri Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Diyanet-Sen Kayseri Şubesi olarak, sanatçı Mustafa Keser’in kamuoyuna yansıyan, edep ve nezaket sınırlarını fütursuzca aşan açıklamalarını derin bir teessürle takip ettik. İslami ve insani değerlerimizle hiçbir surette bağdaşmayan, Anadolu’nun irfan geleneğine tamamen aykırı olan bu mütecaviz üslubu ve bu çirkin tavrı sergileyen şahsı şiddetle kınıyoruz. Rabbimiz Hucurât Suresi’nde bizleri net bir şekilde uyararak; "Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın; zira alay edilenler, edenlerden daha hayırlı olabilirler..." (Hucurât, 11) buyurmuştur. İlahi ikaz bu kadar açıkken, bir topluluğu veya ferdi tahkir ederek "eğlence" konusu yapmak, sadece nezaketsizlik değil, aynı zamanda emr-i ilahiye karşı gelmektir. Özellikle belirtmek isteriz ki; Filistin’de kardeşlerimizin kanının aktığı, Siyonist zulmünün ve soykırımının arşa dayandığı, yüreklerimizin yangın yerine döndüğü böylesine hassas ve acılı bir dönemde; ciddiyetten uzak, alaycı ve incitici yakıştırmalar asla kabul edilemez. İslam coğrafyası bu denli büyük bir imtihandan geçerken, bir sanatçının toplumun sinir uçlarıyla oynaması ve gayriahlaki bir dil kullanması tam bir basiretsizlik örneğidir. Sergilenen bu yakışıksız tutum, vatanına ve değerlerine bağlı milyonlarca Kayserili hemşehrimizi derinden üzmüş ve yaralamıştır. İnsanları güldürmek adına hakikati tahrif eden, yalan yanlış konuşan ve alay eden kimseler için Peygamber Efendimiz’in (sav) uyarısı çok serttir: "Yazıklar olsun o kimseye ki, insanları güldürmek için konuşur da yalan söyler. Yazıklar olsun ona, yazıklar olsun ona!" (Ebu Davud, Tirmizi). Milyonlarca insanın gönlünde açılan bu yara, hafife alınamayacak kadar ağır bir kul hakkıdır. Sanatçı sıfatını taşıyanların, ekranlardaki tavırlarının sadece birer gösteri değil, aynı zamanda manevi birer sorumluluk ve vebal olduğunun bilincinde olması gerekir. İnsanları güldürmek uğruna girilen bu yol, dünyada itibar kaybına, ahirette ise ağır bir hesaba gebedir. Diyanet-Sen Kayseri Şubesi olarak, Mustafa Keser’i sergilediği bu eylemden dolayı telin ediyor; kendisini girdiği bu ağır vebal ve kul hakkı sebebiyle milletimizden özür dilemeye, Peygamberi ahlakın gereği olan edep dairesine davet ediyoruz" denildi.