Sanatçı Onur Akın'a Kayseri'de yılkı atı çarptı
Klip çekimleri için Kayseri'de bulunan sanatçı Onur Akın'a at çarparken yere düşen sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ünlü sanatçı Onur Akın, "Sen Gidersen" adlı yeni şarkısının klip çekimleri için Kayseri’yi tercih etti. Yılkı atlarının bulunduğu ve doğası ile dikkat çeken Hürmetçi Sazlığı’nda başlayan klip çekimleri sırasında talihsiz bir kaza yaşandı. Sanatçı Akın, yılkı atlarının arasında kalırken, bir atın çarpması sonucu yere düştü. 58 yaşındaki sanatçı, kazadan yara almadan kurtuldu.