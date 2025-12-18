Sanatçı Onur Akın'a Kayseri'de yılkı atı çarptı

Klip çekimleri için Kayseri'de bulunan sanatçı Onur Akın'a at çarparken yere düşen sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sanatçı Onur Akın'a Kayseri'de yılkı atı çarptı

Ünlü sanatçı Onur Akın, "Sen Gidersen" adlı yeni şarkısının klip çekimleri için Kayseri’yi tercih etti. Yılkı atlarının bulunduğu ve doğası ile dikkat çeken Hürmetçi Sazlığı’nda başlayan klip çekimleri sırasında talihsiz bir kaza yaşandı. Sanatçı Akın, yılkı atlarının arasında kalırken, bir atın çarpması sonucu yere düştü. 58 yaşındaki sanatçı, kazadan yara almadan kurtuldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Silahla saldırı sonucu öldürülen MHP İlçe Başkan Yardımcısı toprağa verildi
Silahla saldırı sonucu öldürülen MHP İlçe Başkan Yardımcısı toprağa verildi
Erciyes'te kayak sezonu başladı
Erciyes’te kayak sezonu başladı
Erciyes Kayak Merkezi'ne Otobüs Seferleri Başlıyor
Erciyes Kayak Merkezi'ne Otobüs Seferleri Başlıyor
Talas 2026'da Rengarenk Olacak Görkemli Çiçek Festivali!
Talas 2026’da Rengarenk Olacak; Görkemli Çiçek Festivali!
Zabıta'dan Fiyat Etiketi Denetimi
Zabıta'dan Fiyat Etiketi Denetimi
'Ailemiz Geleceğimiz' Paneli Düzenlendi
“Ailemiz Geleceğimiz” Paneli Düzenlendi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!