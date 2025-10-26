Sanatçı Sahafiasl, 'Şiirleri minyatür sanatına döktüm'

Atatürk Evi Müzesi Sergi Salonu’nda ‘Hayalimdeki Dünya’ isimli minyatür sergisi düzenlendi. Sergiyi düzenleyen Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Parisa Sahafiasl, 2 senelik çalışmanın sonucunda ‘Hayalimdeki Dünya’ isimli sergiyi oluşturduğunu, edebiyattan sevdiği şiirlerden 15 beyit seçtiğini ve bu 15 beyiti de minyatür sanatına döktüğünü vurguladı. Sanatçı Sahafiasl, “Sergimin ismi, ‘Hayalimdeki Dünya’. İnsani açıdan baktığınızda birçok yerde insani boyutların kaybolduğunu görebiliyoruz. Edebiyattan ve sevdiğim şiirlerden 15 beyit seçtim. Bu beyitler çok güzel anlamlar içeriyordu. Bunları minyatür sanatı olarak görsele dökmeye karar verdim. Toplam olarak 2 senelik çalışmanın sonucu, gördüğünüz sergi oldu. 16 eser ortaya çıktı. Bu eserler hayatımızı daha güzel, daha düzgün ilerletebilmemiz için bize bir şeyler söylemek istiyor” açıklamalarında bulundu.

’20 SENEDİR MİNYATÜR SANATI İLE DEVAM EDİYORUM’

Sanatçı Parisa Sahafiasl, 20 yıldır minyatür sanatı yaptığını ve Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Geleneksel Sanatlar bölümünde hoca olduğunu belirterek, “20 senedir minyatür sanatı ile devam ediyorum. Türkiye’ye birkaç sene önce geldim. Türkiye’de Türk-İslam Sanatları Tarihi Bölümü’nde doktoramı yaptım. Şimdi Kayseri’de, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Geleneksel Sanatlar bölümünde hoca olarak devam ediyorum” şeklinde konuştu.