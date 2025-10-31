Sanatçı Türkmen, 'Kaligrafi sanatı tedavi ediyor'

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kaligrafi Sanatçısı Mustafa Türkmen'in Kayseri Arkeoloji Müzesi Sergi Salonu’nda Kaligrafi sergisi açıldı. Sergide, Sanatçı Türkmen’in birbirinden farklı eserleri sergilendi. Kaligrafinin güzel yazı yazma sanatı olduğunu ve terapi olarak kullanıldığını vurgulayan Sanatçı Türkmen, “Kaligrafi, güzel yazı anlamına geliyor. Burada kompozisyonlar, okunabilirlilik, harf anatomisi gibi özellikler taşır. Baktığınızda rahatlıkla okuyabileceğiniz, gözü okşayan, simetrisi olan, estetik yazı diyebiliriz. Gençler günümüzde biliyorsunuz bilgisayar kullanıyorlar, yazıları okunmayacak bir halde. Dolayısıyla biraz daha güzel yazıya yöneltmek istiyoruz. Kaligrafinin bir özelliği de terapi özelliği Çin'de, Fransa'da, bazı ülkelerde insanları tedavi amaçlı da yönlendiriyorlar. Faydasını görüyor insanlar. Bu tip sanatlar insanın ruhuna iyi gelir. Hatta şöyle güzel bir söz vardır: ‘İlim bilim beyini, aklı, sanat ruhu ve spor da bedeni iyileştirir’ diye güzel bir sözdür. Sanatla gençlerin, hatta vakti olan, vakit ayırmak isteyen insanların yapması gerektiğini düşündüğüm bir sanat dalı. Dolayısıyla bu sanatı tavsiye ediyorum, Kayseri'ye de tanıtmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

‘KAYSERİ’DE KALİGRAFİ SANATINI TANITMAYA ÇALIŞIYORUM’

Uzun yıllar Kayserispor ve farklı kulüplerde profesyonel futbol oynadığını, ardından hobi olarak başladığı kaligrafinin mesleği haline geldiğinin altını çizen Sanatçı Türkmen şu ifadelerde bulundu: “Ben uzun yıllar profesyonel futbol oynadım. Kayserispor'da başladım, Tarsus, Kırşehir, Isparta ve Erciyesspor'da oynadım. Sonrasında 25 yıl pastırma sucuk satışıyla ilgilendim. 2020'den sonra da tamamen sanata ağırlığımı verdim. Kaligrafide hobiyle başlayan süreç, mesleğimiz haline dönüştürdü. Şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısıyım. Öyle bir misyon üstlendik. Kayseri'de kaligrafi sanatını tanıtmaya çalışıyorum.”