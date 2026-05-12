Sanatın Merkezi 'Sanat Melikgazi' hat sergisine ev sahipliği yapıyor

Melikgazi Belediyesi tarafından Sanat Melikgazi'de “Yazı Medeniyeti İslam Sanatları” sergisi düzenledi. Sanata her zaman destek vereceklerini dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Bugün Sanat Melikgazi’mizde, Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Ebubekir İnan Hocamızın bin bir emekle hazırladığı hat sanatı eserlerini sergilemeye başladık. Henüz resmi açılışını yapmadığımız Sanat Melikgazi’mizde nitelikli, güzel bir ortam hazırladık. Sanat Melikgazi’nin koridorlarını çeşitli sergiler için kullanıyoruz. Sınıflarımız, atölyelerimiz var. Buradaki atölyelerimizde yağlı boyadan karakaleme, seramikten çiniye kadar, ev tekstiline kadar farklı alanlarda eğitim veriyoruz. Şehrin merkezi bizim misafir odamız. Bu nedenle buraya çok önem veriyoruz. Bu tesisin önündeki yeni yaptığımız parkımıza yaklaşık 7000 metrekare. Şehrin merkezini nefes aldıran güzel bir park oldu. Dolayısıyla bu tür mekanların sayısını Melikgazi’mizde artırmak için uğraşıyoruz. İnsan ruhuna hitap eden sosyal ve kültürel faaliyetler son derece önemli. Bu tür etkinlikler ve kültürel zenginliklerin korunması gerektiğini düşünerek, sanata olan desteğimizin her zaman devam edeceğini belirtmek isterim. Bu güzel sergi için emeği geçenlere teşekkür ederim. Sanat Melikgazi'mizde 1 hafta boyunca açık olacak sergimize tüm sanat severleri bekleriz. Ayrıca 15 Mayıs Cuma günü saat 13.30’da Hattat Sayın Mahmut Şahin tarafından gerçekleşecek olan söyleşimize de tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.” dedi.

Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ise, “Sanat Melikgazi’nin ve burada yapılan faaliyetlerin nitelikli olması güzel bir bütünlük sağlıyor. Bu anlamda Palancıoğlu Başkanımıza çalışmaları için çok teşekkür ederim. İnan Hocamızın da sergisinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kayseri için önemli bir kazanım oldu.” diye belirtti.

Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebubekir İnan ise sergideki eserler hakkında bilgiler verdikten sonra, büyük beğeni toplayan sergiyi katılımcılar gezerek inceledi.