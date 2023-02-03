Sanayi Odası'nda Ticarette Helal Belgelendirmenin Önemi konuşulacak
Kayseri Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde 6 Şubat Pazartesi günü, 'Ticarette Helal Belgelendirmenin Önemi' konulu bir seminer düzenleniyor.
- 03.02.2023 09:57
- Güncelleme: 03.02.2023 09:58
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu’nun konuşmacı olarak katılacağı programda, helal belgelendirmede akreditasyon düzenlemesi zorunluluğu, Helal Belgeli ticarette uluslararası gelişmeler, Helal akreditasyon kurumu faaliyetleri ve Helal Belgelerine yönelik devlet teşvikleri gibi konular hakkında bilgiler verilecek.
Kayseri Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde 6 Şubat Pazartesi günü saat: 14.00’de yapılacak olan seminer, Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştrilecek.
Haber Merkezi
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