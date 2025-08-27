Sanayi Siteleri ve Çevresinde Temizlik Çalışması

Gün boyunca süren çalışmalarda cadde ve sokaklar süpürülerek çöpler ve atık malzemeler toplandı, ortak kullanım alanları ise yıkanarak hijyenik hale getirildi.

Sanayi sitelerinde çevreye duyarlı hizmet verdiklerini, yapılan çalışmalarla sanayi sitelerinin daha düzenli ve temiz olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak temiz çevre için çalışıyoruz. Rutin olarak her mahallemizde temizlik çalışması yapılıyor, çöpler alınıyor. Sanayi bölgeleri, üretimin kalbi olduğu kadar şehrimizin önemli yaşam alanlarıdır. Daha düzenli, daha sağlıklı ve daha temiz bir sanayi ortamı için gerekli çalışmaları ekiplerimiz yapıyor. Bölgede bulunan nakliyeciler, demirciler, ağaç işleri sanayi sitesinde hummalı bir temizlik çalışması yapıldı. Sanayi sitelerinin hem iş güvenliği hem de çevre sağlığı açısından düzenli temizliği çok önemli. Çalışmalar kapsamında iş yerlerinin çevresinde biriken atıklar toplanırken, yollar da süpürme araçlarımız ile temizlendi. Parklardan caddelere, pazar yerlerinden mahalle aralarına kadar geniş bir alanda gerçekleştirilen temizlik faaliyetlerimizle hem vatandaşlarımızın sağlığı korunuyor hem de ilçemiz estetik bir görünüme kavuşuyor. Çevreyi temiz tutmak sadece bugünü değil, geleceğimizi de korumaktır. Hep birlikte daha temiz, daha düzenli ve daha sağlıklı bir Melikgazi için çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca vatandaşlarımızdan da çevreyi temiz tutma konusunda duyarlılık bekliyoruz. Çalışmada emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.