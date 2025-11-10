Sanayi üretim endeksi verileri açıklandı

Buna göre; Eylül ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı.

Eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi, dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 azaldı.

Eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 ve elektrik, gaz, buhar ile iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,3 artış kaydetti.