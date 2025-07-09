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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kayseri'de desteklenecek yatırım konularını açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programına göre, Kayseri'de desteklenecek yatırım konularını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kayseri'de desteklenecek yatırım konularını açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, “Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı” kapsamında Kayseri’de desteklenecek yatırım konularını açıkladı. Kayseri’de desteklenecek yatırım konuları ise şu şekilde:

Elektrikli Ev Aletlerinde veya Ölçüm Cihazlarında Kullanılan Yüksek Katma Değerli Ürünlerin İmalatı (Sensörler, mikro denetleyiciler, led ekranlar, elektronik pasif bileşenler)

Sivil Havacılık Ürünleri İmalatı (İnsansız hava aracı ve eğitim uçağı iniş takımı aksam ve parçaları)

Enerji Depolama Sistemleri Üretim Tesisi (Prizmatik pil)

Mobilya Sektöründe İleri-Geri Bağlantılı Katma Değeri Yüksek Ürünlerin İmalatı (TDI, fermuar, teknik tekstil, nitelikli bağlantı elemanları)

Haber Merkezi

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