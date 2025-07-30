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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Mesleki Yetenek Yarışması Duyurusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Mesleki Yetenek Yarışması için başvuruların başladığını duyurdu. Yarışmaya katılmak isteyen sanayicilerin, başvurularını 31 Temmuz 2025 tarihine kadar [teknofest.org](http://teknofest.org) internet adresi üzerinden yapmaları gerekiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Mesleki Yetenek Yarışması Duyurusu

Bu önemli yarışma, sanayicilere mesleki yeteneklerini sergileme fırsatı sunarken, sektördeki yenilikçi fikirlerin de ön plana çıkmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Yarışmaya katılım göstermek isteyen sanayicilerin, belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları önem arz ediyor.

Daha fazla bilgi almak isteyenler, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün resmi web sayfasını ziyaret edebilirler. Detaylı bilgilere ulaşmak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz: [Kayseri OSB Mesleki Yetenek Yarışması Duyurusu](https://www.kayseriosb.org/haber/sanayi-ve-teknoloji-bakanligi-teknofest-etkinlikleri-kapsaminda-duzenlenecek-olan-mesleki-yetenek-yarismasi-duyurusu).

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, bu yarışmanın sanayi camiasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyor.

Haber Merkezi

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