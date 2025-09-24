Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Kayseri'deki 185 şirkete idari ceza uyguladı: İşte O Şirketler

Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından Kayseri’de çeşitli sektörlerde faaliyetlerini sürdüren 185 şirkete idari yaptırım cezası uyguladı. Söz konusu karar, Kayseri Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden idari yaptırımlara ilişkin ilanen tebligat yayınlandı.

Resmi ilanda, “Adı geçen firmaların yukarıda yazılı adresine tebligat yapılamaması nedeniyle ilanen tebligat yapılması gereği doğmuştur. Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. ve maddeleri ile Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 52. maddesi uyarınca, bu ilanen tebligat son yayımlandığı tarihten itibaren onbeş (15) gün sonunda, tebligatın muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur” ifadeleri yer aldı.

Sanayi Sicil Belge numaraları ve unvanları belirtilen işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. ve 9. maddesi hükümlerine aykırılıktan her bir işletme için 5.252,00TL. (BeşBinİkiYüzElliİkiTürkLirası) idari para cezası uygulanan şirketler;

1.733185 Özkay Mobilya Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.

2.517849 Adacoğlu Tarım Aletleri Nakliye Odun Kömür İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti.

3.761616 Armağan Çelik Kapı İnşaat Sanayi Ticaret Ltd.Şti.

4.774680 Aksoylar Sünger Sanayi Ticaret Ltd.Şti.

5.608530 Aktan Bobinaj Otomasyon Elektrik İnşaat Makina San. Tic. Ltd. Şti.

6.500820 Özyıl Asansör Makina İnşaat Turizm Tic. San. Ltd.Şti. Argıncık Şubesi

7.721124 Keremli Enerji Tarım Hayvancılık İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.

8.705901 Öztur Mobilya Tekstil Ağaç Ürünleri Çelik Eşya İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.

9.787935 Kale Blokbims Hafif Yapı Elemanları İnş. Malz. İnş. Taah. Mad. Nak. Turz. San. ve Tic. Kayseri Şubesi

10.743372 Karlife Mobilya Tekstil San. ve Tic. Ltd.Şti.

11.761484 Syriana Mobilya San. ve Tic. Ltd.Şti.

12.709369 Kaftan Teknoloji Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.

13.605465 Simfur Mobilya Tekstil İnşaat Nakliye Gıda İhtiyaç Maddeleri Makine San. ve Tic. Ltd.Şti.

14.721110 Sidüney Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

15.766813 Radde Mobilya İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Şti.

16.692527 Polatrade Pazarlama İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İncesu Şubesi

17.761992 Pelinn Yatak Ve Baza İmalat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd.Şti.

18.790468 Rahaf Plastik San. ve Tic. Ltd.Şti.

19.798677 Rızık Yemekçilik Tic. ve San. Ltd.Şti.

20.742822 Partner İşgücü Hayv. Gıda Tar. Bakım Onarım Tem. Hiz. Tekstil Taş. İnş. Taah. Tic. Ve San. Ltd.Şti.

21.766052 Ayhan Aydın Reklam Grup San. Tic. Ltd.şti.

22.643122 Asos Çelik Kapı Metal San. ve Tic. Ltd.Şti.

23.639086 Ab Asansör Paz. İnş.tur.taş.gıda Nak. San. ve Tic. Ltd.Şti.

24.796868 Arven Group Çelik Kapı San. ve Tic. Ltd.şti.

25.787033 Sistem Pencere Yapı İnşaat Ve İnşaat Malzemeleri Taahhüt San. ve Tic. Ltd.Şti.

26.773701 Polytech Polymer Kimya San. ve Tic. Ltd.Şti.

27.717696 Viita Concept A.Ş.

28.721119 Btl Enerji Tarım Hayvancılık İnşaat San. ve Tic. Ltd.Şti.

29.800790 Fonart Mobilya San. ve Tic. Ltd.Şti.

30.736324 Fonas Asansör San. Tic. Ltd.Şti.

31.648070 Eymen Asansör Taahhüt İnşaat San. ve Tic. Ltd.Şti.

32.699720 Feyzan Mobilya Pazarlama Nakliye ve San. Tic. Ltd.Şti.

33.760256 E Endüstriyel Yemek Hizmetleri Ltd.Şti.

34.786282 Erc Yemek Hizmetleri Ve Gıda Ltd.Şti.

35.665446 Emcekare Enerji Araştırma Geliştirme Proje Yazılım Mühendislik A.Ş.

36.766039 Elvefa Mobilya İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd.Şti.

37.786438 Estelya Aksesuar İhracat İthalat San. ve Tic. A.Ş.

38.796484 Erkut Enerji A.Ş.

39.746112 Ekay Ambalaj San. ve Tic. Ltd.Şti.

40.587563 Champıon Oto Yedek Parça Gıda Ve Tekstil San. ve Tic. Ltd.Şti.

41.784527 Chic Life Mobilya San. ve Tic. Ltd.Şti.

42.663615 Cemkan Makina Otomasyon İnsaat İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd.Şti.

43.671077 Confıdence Dayanıklı Tüketim Malları San.ve Tic. Ltd.Şti.

44.658671 Çelsan Mobilya Sanayi Ve Ticaret Ltd.şti.

45.727879 Çeba Dış Ticaret Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Pazarlama San. ve Tic. Ltd.Şti.

46.565224 Dekorsan Mühendislik İnşaat Taahhüt Tekstil İthalat İhracat Ltd.Şti.

47.787116 İma Koltuk Mobilya San. ve Tic. Ltd.Şti.

48.694966 Gold Mücevherat Petrol Ürünleri Otomotiv İnşat. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Bims Üretim Tesisi Şubesi

49.692017 Global Aydınlatma Enerji San. ve Tic. A.Ş.

50.725449 Jamal Çelik Kapı San. ve Tic. Ltd.Şti.

51.745147 Cilka Çelik Kapı İç Ve Dış Tic. San. Ltd.Şti.

52.754059 Iba Glass Pvc Kapı İnşaat İç Ve Dış Ticaret Ltd.Şti.

53.638245 İvme Mobilya San. ve Tic. Ltd.Şti.

54.779956 Göktürk Taahhüt Makina Hırdavat İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti.

55.720776 Gölemen Madencilik San. ve Tic. Ltd.Şti..

56.532569 Hızal Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti.

57.712602 Görkemli Soba Fırın Elektrikli Ev Aletleri Makina Mobilya San. ve Tic. Ltd.Şti.

58.795496 Şahiner Ahşap Ve Aksesuar

59.798429 Sara Mobilya Dış Ticaret San. ve Tic. Ltd.Şti.

60.805242 Servet Export Plastik San. ve Tic. Ltd.Şti.

61.704538 Sıradışı Tasarım Grafik Reklam San. Tic. Ltd.Şti.

62.761482 Sultan Metal Mobilya Ve Tekstil Tic. San. Ltd.Şti.

63.603289 Sevensan Torna Mak. Otoyedek Parça Demirçelik Maden Day. Tük. Mal. Plas. Trz. San. ve Tic. Ltd.Şti.

64.728386 Turab Yemek Tem.hizm.inş.turz.gıd.hayv.nak.ilaçlama Oto Kiralama San.ve Tic. Ltd.Şti.

65.775791 Flue Metal Otomotiv Gıda İnşaat Ve Pazarlama San. Tic. Ltd.Şti.

66.764972 Teknomorf Eğitim İnovasyon San. Tic. Ltd.Şti.

67.706065 Tms İth. İhr. Makina Metal Yedek Parça Otomotiv Petrol Ürünleri İnş. Ltd.Şti. Organize Sanayi Şubesi

68.710033 Zenclass Mobilya San. Tic. Ltd.Şti.

69.576749 Yıldızdeva Gıda İnşaat Plastik Medikal San. ve Tic. Ltd.Şti.

70.753689 Yakut Masa Sandalye Mobilya Üretim İnş. ve San. Tic. A.Ş.

71.765503 Yükselen Montaj Asansör İnş. Elek. San. Tic. Ltd.Şti.

72.751378 Ud Concept Mobilya Ve İhracat İthalat Ltd.Şti.

73.594708 Uzel İç Ve Dış Ticaret Pazarlama Dayanıklı Tüketim Sanayi Ltd.Şti.

74.721055 Özün Tavukçuluk San. ve Tic. Ltd.Şti.

75.792645 Özden Kömürcülük Bio Enerji Tasarım Orman Ürünleri Otomotiv İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd.Şti.

76.552046 Orka Matbaacılık Tasarım Fotoğraf Reklam San. ve Tic. Ltd.Şti.

77.760585 Ong Mühendislik Arge Yenilenebilir Enerji Makine İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd.Şti.

78.629969 Bezircioğlu Demir Çelik Hırdavat İmalat Sanayi Ve Ticaret Ltd.şti.

79.762409 Brinchi Metal Ve Emaye San. Tic. Ltd.Şti. Kayseri Serbest Bölge Şubesi

80.601306 Bayer Mühendislik ve İnşaat A.Ş.

81.707912 Bky Gıda Oyuncak Otomat İnşaat Otomotiv İthalat Ve İhracat San. ve Tic. Ltd.Şti.

82.755737 Babil Tasarım Mobilya San. ve Tic. Ltd.Şti.

83.625909 Birlikler Geri Kazanım Plastik Kauçuk Tekstil Moibilya Otomobil İnşaat San. ve Tic. Ltd.Şti.

84.753672 Binbir Spot Malzemecilik Mobilya San. ve Tic. Ltd.Şti.

85.743806 Brevo Mobilya San. ve Tic. Ltd.Şti.

86.548510 Belinda Mobilya Tekstil Dayanıklı Tüketim Malları Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti.

87.638295 Kivi Mobilya San. ve Tic. Ltd.Şti.

88.740684 Melek Ahşap Mobilya İmalat Sanayi Ticaret Ltd.Şti.

89.573767 Metak Makine Elektronik Temizlik Gıda Tekstil Turizm Petrol Ürünleri San. Ve Tic. Ltd.şti.

90.511296 Göktur Asansör San. ve Tic. Ltd.Şti..

91.791489 Nubahome Mobilya Çelik Eşya Ve Sanayi Ticaret Üretim Pazarlama Ltd.Şti.

92.748442 Metre Teknoloji Ltd.Şti.

93.741758 Meccalife Mobilya San. ve Tic. Ltd.Şti.

94.796579 Mh Optimum Mobilya

95.628132 Mavi Line Mobilya İmlat İhracat Pazarlama San. ve Tic. Ltd.Şti..

96.783493 Mueble Mobilya A.Ş.

97.602042 Mimba Ahşap Çelik Kapı Mobilya Boya İnşaat San. ve Tic. Ltd.Şti.

98.720749 Memfis Yazılım Elektronik Teknoloji Mühendislik Danışmanlık Arge Eğitim İnşaat San. Tic. Ltd.Şti.

99.755514 Maken Endürstriyel Otomasyon Ve Mekanik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti.

100.686656 İnova Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

101.765956 Iotech Pv Modül ve Hücre Üretim A.Ş.

102.727627 Albay Mühendislik Bilgisayar Araştırma Geliştirme Yazılım San. ve Tic. Ltd. Şti.

103.785139 Dekart Arge Mobilya Aks.San Ltd. Şti.

Sanayi Sicil Belge numaraları ve unvanları belirtilen işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. ve 9. maddesi hükümlerine aykırılıktan her bir işletme için 2.356,00TL. (İkiBinÜçYüzElliAltıTürkLirası) idari para cezası uygulanan şirketler;

104.639086 Ab Asansör Paz. İnş.tur.taş.gıda Nak. San. ve Tic. Ltd.Şti.

105.774680 Aksoylar Sünger San. Tic. Ltd.Şti.

106.605465 Simfur Mobilya Tekstil İnşaat Nakliye Gıda İhtiyaç Maddeleri Makine San. ve Tic. Ltd.Şti.

107.626468 Krm Çelik Kapı Ve Mobilya San. ve Tic. Ltd.Şti.

108.760256 E Endüstriyel Yemek Hizmetleri Ltd.Şti.

109.766039 Elvefa Mobilya İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd.Şti.

110.745147 Cilka Çelik Kapı İç Ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Şti.

111.701999 Deka Orman Ürünleri Mobilya Sanayi Ltd.Şti.

112.770496 Doramo Mobilya Tekstil İnşaat San. ve Tic. Ltd.Şti.

113.746112 Ekay Ambalaj San. ve Tic. Ltd.Şti.

114.638245 İvme Mobilya San. ve Tic. Ltd.Şti.

115.534651 Hatipoğlu İnşaat Plastik San. ve Tic. Ltd.Şti.

116.603289 Sevensan Torna Mak. Otoyedek Parça Demirçelik Maden Day. Tük. Mal. Plas. Trz. San. ve Tic. Ltd.şti.

117.542863 Oba Mobilya Kanepe San. ve Tic. Ltd.Şti.

118.710033 Zenclass Mobilya San. Tic. Ltd.Şti.

119.581316 Özkan Krom Depo İmalatı İnşaat San. ve Tic. Ltd.Şti.

120.752460 Tekir Mobilya Gıda Emlak San. ve Tic. Ltd.Şti.

121.506414 Bekaş Isı San. ve Tic. Ltd.Şti.

122.762409 Brinchi Metal ve Emaye Sanayi Tic. Ltd.Şti. Kayseri Serbest Bölge Şubesi

123.707912 Bky Gıda Oyuncak Otomat İnşaat Otomotiv İthalat Ve İhracat San. ve Tic. Ltd.Şti.

124.645909 Lener Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti.

125.686656 İnova Seramik San. ve Tic. AŞ.



Sanayi Sicil Belge numaraları ve unvanları belirtilen işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 4. ve 9. maddesi hükümlerine aykırılıktan her bir işletme için 5.252,00 TL. (BeşBinİkiYüzElliİkiTürkLirası) idari para cezası uygulanan şirketler;

126.781625 Ankatek Bahçe Mobilyaları San. ve Tic. Ltd.Şti.

127.638633 Koç-pen Pvc Alüminyum Doğrama - Celal Karakoç

128.558584 Altınbey Metal Mak. Mob. İnş. Nakliye İth. İhr. Dayanıklı Tüketim Pazarlama San. Tic. Ltd.Şti

129.729620 Faber Home Koltuk Mobilya Ve Yapı San. Tic. Ltd.Şti.

130.622972 Ortadoğu Döküm Ve İmalat Sanayi Dış Ticaret Ltd.Şti.

131.761786 Virotime Mobilya San. ve Tic. Ltd.Şti.

132.676977 Seren Yatak Baza Mobilya Ve Metal San. Tic. Ltd.Şti.

133.622029 Şahçelik Tel Ve Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi

134.613631 Fener Enerji Taahhüt İnşaat San. ve Tic. Ltd.Şti.

135.780486 Fct Telekomünikasyon Elektrik Ve Elektronik Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.

136.638644 Koçsa Çelik Eşya Kapı Teks. ve Halıcılık İnş. Mob. Gıda Taş. Day. Tük. Ma. Tic. San. ve Paz. Ltd.Şti.

137.590190 Vhb Yapı Elemanları İnşaat ve Turizm San. Tic. Ltd. Şti.

138.625342 Bora Yatak Baza Ev Tekstili ve Mobilya San. Tic. Ltd. Şti.

139.746251 Laineri Taşımacılık Ltd. Şti.

140.717715 Optisense Teknoloji Ltd. Şti.

141.728856 Bahar Modern Ev Gereçleri Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

142.516236 Bayraktarlar Merkay Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş.

143.638646 Halil İbrahim Yılmaz Erzak Dolapları Mobilya Otomotiv Orman Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

144.770035 Hekimoğlu Karoser San. ve Tic. Ltd. Şti.

145.726825 Kaynar Arge Danışmanlık Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

146.631327 Eda Koltuk Kanepe İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

147.698115 Bayraktar Kapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Sanayi Sicil Belge numaraları ve unvanları belirtilen işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 4. ve 9. maddesi hükümlerine aykırılıktan her bir işletme için 8.322,00TL. (SekizbinÜçyüzYirmiİkiTürkLirası) idari para cezası uygulanan şirketler;

148.823010 Ata Exim Mühendislik Mobilya İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti.

149.705879 Özsoy Modüler Mobilya Yatak San. ve Tic. Ltd.Şti.

150.738545 Dy Halı Dış Ticaret A.Ş.

151.798549 Mirpa Mobilya İthalat İhracat İmalat San. ve Tic. A.Ş.

152.735619 Simaş Döküm San. Ltd.Şti.

153.688730 Kalbim Yatak San. ve Tic. Ltd.Şti.

154.755378 Kaypet Geri Dönüşüm San. ve Tic. Ltd.Şti.

155.700745 Duru Mandıra Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş.

156.720776 Gölemen Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

157.761185 Matbahı Şahane Ev Yemekleri Gıda İnş. Taah. San.Tic. Ltd. Şti.

158.564415 Noche Madencilik Gıda Tur. İnş. Tic. ve San. A. Ş.

Sanayi Sicil Belge numaraları ve unvanları belirtilen işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 4. ve 9. maddesi hükümlerine aykırılıktan her bir işletme için 2.356,00TL. (İkiBinÜçYüzElliAltıTürkLirası) idari para cezası uygulanan şirketler;

159.752666 Kocalar Pazarlama A.Ş.

160.705879 Özsoy Modüler Mobilya Yatak San. ve Tic. Ltd.Şti.

161.811609 Çiçek Bahçe Ekipmanları Makina Lojistik Otomotiv Gıda İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd.Şti.

162.790375 Renas Asansör İnşaat Mühendislik San. ve Tic. Ltd.Şti.

163.571870 Sofa Mobilya Döşeme San. ve Tic. Ltd.Şti..

164.703057 Karabekiroğlu Taşımacılık ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

165.760947 ST1453 Yazılım Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti.

Sanayi Sicil Belge numaraları ve unvanları belirtilen işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 4. ve 9. maddesi hükümlerine aykırılıktan her bir işletme için 1.730,00TL. (BinYediyüzOtuzTürkLirası) idari para cezası uygulanan şirketler;

166.700859 Bural Solar San. ve Tic. Ltd.Şti.

167.727627 Albay Mühendislik Bilgisayar Araştırma Geliştirme Yazılım San. ve Tic. Ltd.Şti.

168.686884 Oreks Mineral Maden Jeotermal Doğalgaz Petrol Sanayi ve Ticaret A. Ş. - Kayseri Şubesi

Sanayi Sicil Belge numaraları ve unvanları belirtilen işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2. ve 9. maddesi hükümlerine aykırılıktan her bir işletme için 8.322,00TL. (SekizbinÜçyüzYirmiİkiTürkLirası) idari para cezası uygulanan şirketler;

169.823614 Mordeka İç Ve Dış Tic. San. A.Ş.

170.831151 Boyut Planlama İnşaat Harita Ltd.Şti. Kayseri Serbest Bölge Şubesi

171.825773 Bakiya Mobilya San. ve Tic. Ltd.Şti.

172.825704 Mergen İnovasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş.

173.832229 Savran Yapı Taahüt Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd.Şti.

Sanayi Sicil Belge numaraları ve unvanları belirtilen işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2. ve 9. maddesi hükümlerine aykırılıktan her bir işletme için 5.252,00 TL. (BeşBinİkiYüzElliİkiTürkLirası) idari para cezası uygulanan şirketler;



174.813204 Mukan Dayanıklı Tüketim Malları Ve Soğutma İthalat ve İhracat San. Tic. AŞ.

175.816640 Ery İmalat Elektrik Metal San. Tic. Ltd.Şti.

176.824028 Özba Home İnovasyon Dizayn Mobilya San. ve Tic. Ltd.Şti.

177.811497 Form Çelik Kapı Aksesuar Mobilya ve Metal San. Tic. Ltd. Şti.

178.811011 B2b Group Yapı San. Tic. Ltd.Şti.

179.812805 Bio Plate Paketleme İthalat ve İhracat San. Tic. Ltd.Şti.

180.821945 Mattregate Yatak San. ve Tic. Ltd.Şti.

181.815852 Lumodi Mobilya Tekstil Metal San. ve Tic. Ltd.Şti.

182.828933 Nevalife Mobilya San. ve Tic. Ltd.Şti.

Sanayi Sicil Belge numaraları ve unvanları aşağıda belirtilen işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2. ve 9. maddesi hükümlerine aykırılıktan 2.356,00TL. (İkiBinÜçYüzElliAltıTürkLirası) idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

183.813770 Sopor Yatak San. Tic. A.Ş.

184.810826 Grıffıths Tekstil İmalat Ve Ticaret Ltd.Şti.

185.804102 2m Kapı Sistemleri Mobilya Otomotiv San. ve Tic. Ltd.Şti.