Sanayiciler Kayseri OSB Geleneksel İftar Programında Buluştu

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Geleneksel İftar Programında sanayicilere hitabında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Yalçın, ortaya koydukları projeleri sıraladığı konuşmasında, “Yatırımlarımızın toplam bedeli, göreve başladığımızdan beri harcadığımız rakam, 73.6 Milyon Dolar karşılığı 3.2 Milyar TL’dir. Eski parayla 3.2 Katrilyon TL. Güzelce hizmet ettik. Beytü'l-male el sürmedik, el sürdürtmedik. Kayseri Organize Sanayi Bölgemize, sanayicilerimize hizmet ettik.” dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Geleneksel İftar Programı, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetimi, AK Parti Genel Başkan Vekili Sn. Mustafa Elitaş Kayseri Valisi Sn. Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Sn. Şaban Çopuroğlu ve Sn. Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Protokolü ve sanayicilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Mahall Balo ve Kongre Salonunda gerçekleşen iftar programına; Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Çetinçağlar, Kadir Üçok ve Kamil Çeken, Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp katıldı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, iftar programında yaptığı konuşmasında, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi olarak düzenledikleri Geleneksel İftar Programı katılımcılarını selamladı. Sanayicilerimizin teveccühü ile 24 Haziran 2022 tarihinde göreve geldiklerini hatırlatan Başkan Mehmet Yalçın, “24 Haziran 2022 tarihinde siz kıymetli sanayicilerimizin teveccühü ile Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığına geldim. Göreve geldiğimizde sadece şunu söyledik: Biz ulaşılamayan vitrin başkanı olmayacağız. Sanayicimizin hizmetkârı olacağız. Devamlı emrinizde olacağız dedik. Tek derdimiz vardı. Sanayicimizin sesi, soluğu, nefesi olabilmek. Sanayicilerimizin sıkıntılarını çözmek. Sıkıntıları çözmek için gerekli mercilere, bakanlıklara, kurumlara başvurmak, elimizden gelen bütün gayreti göstermekti. Allah’a binlerce şükürler olsun. O günden bu güne dört yıl geçti. Yönetim Kurulumuzla birlikte hiç durmadan, usanmadan, yılmadan koşturduk.” ifadelerini kullandı.

Yalçın, “Biz göreve geldiğimizde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin kasasında hiçbir şeyin olmadığını hepimiz biliyoruz. Organize Sanayi Bölgemizde sanayicilerimiz arasında şunlar konuşuluyordu. Yakında Organize Sanayi Bölgesi’ne aidat ödeyeceğiz deniyordu. Kasamızda kuruşumuz yoktu ve kredi borcumuz vardı. Göreve geldikten sonra gayret ederek, gece gündüz demeden çalışarak, Allah’a binlerce şükürler olsun, bir sürü yatırımlar yaptık ve projeler gerçekleştirdik.” dedi.

“Hangi hizmetleri yaptık anlatmak istiyorum.” diyen Başkan Yalçın, “Sağlık merkezimizi, hastanemizin inşaatını tamamladık ve siz kıymetli sanayicilerimizin hizmetine sunduk. 112 acil sağlık istasyonumuzu hazırladık ve yine hizmete sunduk. İki eczane iş yerimizin inşaatını tamamladık. Çok yakında inşallah, siz kıymetli sanayicilerimizin hizmetinde olacak. Fevzi Mercan Camiinin önünde, 24. Cadde üzerinde 40 adet dükkânlı ticaret merkezimizin temelini attık. Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle bu ticaret merkezimizin yüzde 80’ini tamamlamış bulunmaktayız. Organize Sanayi Bölgemizde 85 kilometre asfaltımız mevcut. Dört yıl süre zarfında 60 kilometresinin asfaltını değiştirip siz kıymetli sanayicilerimizin hizmetine sunduk. Kalan 25 kilometreyi de inşallah iki üç ay zarfında asfaltlayarak hizmetinize sunacağız. Bir başka projemiz de Organizemizin güvenliği açısından, hırsızlık olmaması adına üç ana nizamiyemizi yaptık. Kısa bir süre sonra dördüncü nizamiyemizi de yaparak sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. Organize Sanayi Bölgemizdeki araçların eskimesinden dolayı 24 tane aracımızı yeniledik. Bu 24 aracın çoğu iş aracı, iş makinası. Siz kıymetli sanayicilerimizin hizmetine bu araçları sunmuş olduk. Yağmur terfi merkezimizin kapasitesini iki katına çıkardık. Yeni trafo binamızın inşaatını tamamlayarak kıymetli sanayicilerimizin hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Görev süremiz boyunca 250 kilometre kablo montajını tamamladık. Derdimiz sanayicimize enerjiyi en sağlıklı biçimde verebilmek. 100 megavatlık GES için altyapımızı hazırladık. Kablolarımızı kanallara döşedik. İnşallah, EPDK’dan iznimizi alır almaz hemen siz kıymetli sanayicilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Organize Sanayi Bölgemizde otomasyona geçtik. Yani elektrik, doğalgaz ve su sayaçlarımızı dijitalleştirerek uzaktan okunur hale getirdik.” diye konuştu.

Sadece bunlarla yetinmediklerini ve insana ve eğitime de yatırım yaptıklarını aktaran Başkan Yalçın, “Nitelikli insana ulaşmak için kurslar açtık. Yine dört yılda Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Teknik Kolejimizden 2000 yavrumuzu mezun ederek, Organize Sanayi Bölgemizde istihdama kavuşturduk. Bununla da yetinmedik, durmadık. Kayseri Üniversitesi ile beraber Kayseri Meslek Yüksekokulu’nu kurduk ve faaliyete geçirdik. Kayseri Meslek Yüksekokulu üç ana daldan oluşuyor. Bu bölümler, Sünger Teknolojisi, Kaynak Teknolojisi ve Polümer Teknolojisidir. Allah’a şükürler olsun ki, geçtiğimiz yaz 60 öğrencimizi Meslek Yüksekokulumuzdan mezun ettik ve bu evlatlarımızı, sanayicimize nitelikli iş gücü olarak kazandırdık. Kıymetli sanayicilerimiz, E-OSB projemizi devreye aldık. E-OSB Projesi, Türkiye’nin çok önemli projelerinden bir tanesi. Biz bu E-OSB’yi sanayicilerimize istişare toplantıları yaparak tanıttık. Nasıl kullanıldığını anlattık. Nasıl banka hesaplarımızı masaüstü bilgisayardan, cep telefonumuzdan uygulama yükleyerek kullanıyorsak E-OSB de bununla sistem olarak birebir aynı. Sanayicimizin zamanı kıymetli. E-OSB Portalını kullanan sanayicimiz, artık dijital ortamda kolayca, Organize Bölgemizin girdilerine ulaşacak ve orada ödemeler dahil bütün işlemlerini yapabilecek. Biz bu E-OSB Portalını hazırlarken asla dışardan bir kuruşluk destek almadık. Allah onlardan razı olsun. Kıymetli müdürlerimiz kendileri aylarca yazılımla uğraştılar ve sonunda E-OSB diye Türkiye’de hiçbir Organize Sanayi Bölgesinde bulunmayan bir sistemi ilk defa Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde meydana getirdik. Bu hizmeti sanayicilerimizin hizmetine sunduk.” şeklinde konuştu.

Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hiç durmaksızın koşturuyoruz. Çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın meşhur bir sözü vardır. “Nerden, nereye” der. Göreve geldiğimiz zamana baktığımızda imkânı olmayan, kasasında parası olmayan bir OSB vardı. Şu döneme geldiğimizde hiç durmadan proje yapan, yatırım yapan ve bunu sürekli hale getiren bir OSB var. Her toplantıda artık sloganımız haline gelen şu sözü söylüyorum. Bir kuruş kredi çekmeden, bir milimetre arsa satmadan biz bunları meydana getirdik. Allah’ü Teâla’ya sonsuz hamd-ü senalar olsun. Göreve başladığımızdan beri, 73.6 Milyon Dolar karşılığı 3.2 Milyar TL’lik yatırım yaptık. Yatırımlarımız eski parayla 3.2 Katrilyon TL’ye ulaştı. Güzelce hizmet ettik. Beytü'l-male el sürmedik, el sürdürtmedik. Adam gibi güzelce Kayseri Organize Sanayi Bölgemize, siz kıymetli sanayicilerimize hizmet ettik. Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Sözlerime son verirken dört yıllık görev süremiz boyunca hiçbir zaman bizi reddetmeyen, kapısı ve gönlü her zaman açık olan AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş beyefendiye huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Yine görev süremiz boyunca kıymetli ve değerli yardımlarını, desteklerini hiç esirgemeyen, hep yanımızda olan çok kıymetli Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek beyefendiye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç beyefendiye ve şehrimizin tüm büyüklerine huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Kayseri OSB Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerime, bölge personelime teşekkürlerimi sunuyorum.”

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın da sanayicilere hitap ettiği iftar yemeği okunan dua ile sona erdi.