Sanayide kullanılan doğalgaza indirim

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 13,30 ile 17,22 arasında indirime gidilecek.

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  • 27.01.2023 10:59
  • Güncelleme: 27.01.2023 10:59
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Sanayide kullanılan doğalgaza indirim

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), tarafından yayınlanan Şubat ayına ilişkin tarife tablosuna göre, doğal gazda Şubatta geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.

Bu kapsamda, 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Büyük Sanayi Kuruluşları tarafından kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 13,30 ila yüzde 17,22 oranlarında, Elektrik üretimi amaçlı doğal gaz toptan satış fiyatında yüzde 16,67 oranında indirim yapıldı. 

Diğer taraftan, Sanayide kullanılan doğal gaz satış fiyatında 2022 Ekim ayı esas alındığında 1 Şubat 2023 tarihi itibarıyla yüzde 24,77 ila yüzde 38,45 oranlarında indirim yapıldı.  

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 13 bin 727 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 15 bin lira olarak açıklandı.

Yapılan açıklamada, Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında Konutlarda Ukrayna ve Macaristan'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulandığı belirtildi.

1ha

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