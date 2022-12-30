Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 16 indirim

EPDK, yılın son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, hem elektrikte yeni tarifeler belirlendi hem de serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatı ayarlaması yapıldı. Elektrik tavan fiyatının, 800 TL/MWh’den 4200 TL/MWh’ye düşürülmesine karar verildi.

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz enerji piyasalarındaki fiyat hareketlerini ve kaynak bazında oluşan maliyetleri hassasiyetle takip ettiklerini vurguladı. Yeni tarife döneminde mesken aboneleri için herhangi bir artışın ya da zammın olmayacağını söyleyen Yılmaz, “Halihazırda meskenler en düşük tarifeden yararlanmaktadır. Sanayi abone grubunda ise yüzde 16 düzeyinde bir indirim söz konusu. Ayrıca Kurulumuzun aldığı bir başka kararla da serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4800 TL/MWh’den 4200 TL/MWh’ye düşürdük. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin yüzde 10 ila yüzde 15 oranında düşmesini bekliyoruz” dedi.