Şapka fiyatlarına geçen seneye göre yüzde 300 zam

Havaların soğumasıyla beraber şapkalara da ilgi artmış durumda. Esnaf Mustafa Çiğdem, ürünlerin geçen seneye göre yaklaşık yüzde 300 artış gösterdiğini söyledi.

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  • 15.11.2022 11:04
  • Güncelleme: 15.11.2022 11:04
Şapka fiyatlarına geçen seneye göre yüzde 300 zam

Havaların soğumasıyla birlikte kışlık kıyafetler de dolaplardan çıkmaya başladı. Eksiği bulunanlar ise çarşının yolunu tutuyor. Vatandaşlar uygun fiyatlı kıyafet arayışına girdi. 

‘VATANDAŞIN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ, İŞLER KÖTÜ’

Kayseri’de esnaflık yapan Mustafa Çiğdem, kışlık kıyafetlerin geçen seneye göre yaklaşık yüzde 300 artış gösterdiğini söyledi. Vatandaşların soğuk havalar nedeniyle kışlık ürünlere ilgi gösterdiğini ancak fiyatlara da tepkili olduklarını söyleyen Çiğdem, “Vatandaşın  alım gücü düştüğü için işler kötü ne yazık ki. Yaşlılar kasket dediğimiz modellerden kullanıyor ve fiyatları 40 ve 70 lira arasında değişiyor. Orta yaş dediğimiz kesim kulaklıklı şapka tercih ediyor. Genç kesimler de kep (cap) dediğimiz modellerden kullanıyor. Daha küçük yaşta olanlar da bere kullanıyor. Fiyatları da 30 lira civarında. Geçen sene biz bu ürünü 10 liraya satıyorduk, şimdi 30 liraya satıyoruz” diye konuştu. 

Fiyatların oluşumunda esnaf olarak kendilerinin rolü olmadığını anlatan Çiğdem, “Müşterinin tepkisi oluyor, haliyle şaşırıyorlar. Ancak bizim de ürünleri alış fiyatımız belli. Yapacak pek bir şey olmuyor. Hava soğudukça talep artıyor. Üşüyen kafa gelip şapkasını alıyor. Malın kalitesine göre de fiyatlar artıyor” diye konuştu.

Ürünlerin fiyatı ise şu şekilde;
Bere: 30 TL,
Atkı: 40 TL,
Kasket: 40-100 TL arası,
Eldiven: 20 TL, 
Kar eldiveni 200 TL.

1ha

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